陳豪教導子女提早學理財　慳妹炎明熹：很緊張金錢上的使用

▲ 炎明熹

陳豪（Moses）、炎明熹（Gigi）及黃梓樂（Sean）昨日（7月19日）現身機場，出席銀行理財產品宣傳活動。



三孩之父的「視帝」陳豪表示，明白教導子女提早學懂理財之道的重要性，說：「見梓樂11歲已經去遊學團，就開始想像幾年後我的小朋友可能都會去外地遊學，見識世界，甚至每個小朋友都會有自己主意，想去不同地方。」

他認為子女隻身前往外地，在人生路不熟的情況下，多張卡傍身，感覺上也安全點。

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▲ 陳豪

至於炎明熹和黃梓樂指出，在海外旅行時，消費體驗是非常重要的一環，他們各自分享了有趣的海外消費趣事——炎明熹因工作關係，經常於短時間內前往不同地方公幹，曾因忘了找換當地貨幣而帶來不少笑話；黃梓樂則分享參加遊學團的點點滴滴。他們的經歷讓大家意識到出外旅行前要做好充分理財準備，以免遇到意外情況時束手無策。



炎明熹提及之前到世界各地演唱時，遇上了趕不及兌換當地貨幣的笑話：「工作上經常忙到不可開交，有時忙到起床一刻會問自己，今天身在何處呢？所以怎會有時間換錢？因此有時身處外地，我便要『出外靠朋友』，經常要問同事借錢幫忙。透過這張『中銀萬事達卡®扣賬卡』，無論身處世界任何角落，消費可以更輕鬆更自在，此卡不但有12種貨幣的海外提款及消費直接扣賬服務，還可以免手續費及享有現金回贈，最適合精打細算的我。」

▲ 炎明熹

陳豪有求必應



今天出席活動的陳豪，對現場粉絲要求合照、索取簽名有求必應，就像對自己的子女一樣，他分享說：「希望小朋友可以多去旅行，他們收到扣賬卡作為禮物，必定會很開心，但任由他們簽賬的話，作為父母又很不安心，所以能夠特定金額，他們開心我們又安心。」

陳豪透露，早前與三名子女到葡萄牙旅行，各自展現不同理財消費模式，他說：「大仔鍾意沙甸魚， 會衡量平貴、是否多骨，二仔會買最平，女兒就鍾意食。」

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炎明熹不亂花錢

炎明熹獲眾多粉絲到場支持，大批歌迷除穿上其歌迷會制服，又舉着應援牌，Gigi的發展去向成焦點，她強調着眼於專心努力工作賺錢，同時亦要做好財富管理，Gigi亦在活動上表示：「自己很緊張金錢上的使用，平時會好好控制如何消費，有了這張扣賬卡，就好好可以幫我控制如何花費。」

至於今年11歲的黃梓樂，剛好適齡擁有屬於自己的扣賬卡，讓他消費時可直接扣賬。黃梓樂回憶道：「最近我參加了韓國遊學團，媽媽事前已給了我一些不同面值的韓元現金，不過有些面額很大，加上不同大小的硬幣，很怕自己會計錯數。」

▲ 黃梓樂

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