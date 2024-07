DSE放榜｜《愛·回家》大力為養家困垃圾車忍酸醙味　張漢斌晒兒子DSE考獲3科5**有回報

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試】無綫(TVB)處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「大力」的演員張漢斌(Vincent、現名張韡騰)是TVB的「綠葉王」,育有3子女的他,為了養家甚麼都願意拍,曾經被困垃圾車及全裸演出。日前他在社交平台貼出兒子驕人的DSE成績單,表示為囝囝感到自豪,張漢斌努力供書教學終有回報。

綠葉王張漢斌|暴曬下困垃圾車演死囚

入行多年,張漢斌拍過作品無數,現在於《愛·回家》中飾演「大力」一然。翻查資料,入行26年,成為TVB的資深綠葉王,為養家及一對仔女的供書教學,張漢斌曾經在氣溫高達30幾度下困於垃圾車食餸頭餸尾。

當時他在《翻生武林》中他飾演一個押往行刑的死囚,期間行過一段路被途人掟生雞蛋、菜心、蕃茄、豆腐,更要食生三文魚片骾死,而全部餸頭餸尾在烈日下暴曬,發出酸醙惡臭味。

張漢斌辛苦養家獲得兒子生性的回報,近日中學文憑試DSE放榜,原來張漢斌兒子都是應屆考生之一,他在社交網晒出囝囝的成績表,十分驕傲。

從DSE成績表中,可見張漢斌兒子的數學成績驕人,數學必修及延伸部分、物理都考獲5**,化學及資訊科技則分別考獲5星及5。他發文指:

恭喜你呀!阿仔你考獲這個成績!爸爸也要好好向你學習繼續努力工作 ! I love you so much & I'm so proud of you。