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DSE放榜｜《愛·回家》大力為養家困垃圾車忍酸醙味　張漢斌晒兒子DSE考獲3科5**有回報

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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綠葉王《愛·回家》大力張漢斌的兒子在DSE中考獲3科5**，真叻仔！

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試】無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「大力」的演員張漢斌（Vincent、現名張韡騰）是TVB的「綠葉王」，育有3子女的他，為了養家甚麼都願意拍，曾經被困垃圾車及全裸演出。日前他在社交平台貼出兒子驕人的DSE成績單，表示為囝囝感到自豪，張漢斌努力供書教學終有回報。

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綠葉王張漢斌｜暴曬下困垃圾車演死囚

入行多年，張漢斌拍過作品無數，現在於《愛·回家》中飾演「大力」一然。翻查資料，入行26年，成為TVB的資深綠葉王，為養家及一對仔女的供書教學，張漢斌曾經在氣溫高達30幾度下困於垃圾車食餸頭餸尾。

當時他在《翻生武林》中他飾演一個押往行刑的死囚，期間行過一段路被途人掟生雞蛋、菜心、蕃茄、豆腐，更要食生三文魚片骾死，而全部餸頭餸尾在烈日下暴曬，發出酸醙惡臭味。

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綠葉王張漢斌｜暴曬下困垃圾車演死囚

張漢斌辛苦養家獲得兒子生性的回報，近日中學文憑試DSE放榜，原來張漢斌兒子都是應屆考生之一，他在社交網晒出囝囝的成績表，十分驕傲。

從DSE成績表中，可見張漢斌兒子的數學成績驕人，數學必修及延伸部分、物理都考獲5**，化學及資訊科技則分別考獲5星及5。他發文指：

恭喜你呀！阿仔你考獲這個成績！爸爸也要好好向你學習繼續努力工作 ! I love you so much & I'm so proud of you。

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