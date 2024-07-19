聲夢小天后｜炎明熹清唱Twins《忠粉》歌曲 　發文感謝大家不離不棄

▲ 炎明熹唱Twins《忠粉》感激大家支持。

樂壇小天后炎明熹（Gigi）與TVB續約一事，一直引起網民關注。昨日（7月18日），Gigi到機場出席活動後接受傳媒訪問，就直言尚未與TVB續約，她指合約方面比較私人，並直言：「依家大家仲傾緊。」

聲夢小天后｜炎明熹獲內地公司出天價利誘？ Gigi親證未與TVB續約

仍未續約

她指自己在音樂、風格上也有很多的想法，也希望自己可嘗試決定不同的事。而今次TVB再次未有派員到場採訪Gigi，Gigi「幫口」指因採訪團隊可能有工作在身兼活動地方太遠。

而且，近日有傳她獲內地公司天價斟過檔，她則表示不知道有這一件事。

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清唱Twins《忠粉》

雖然續約一事未有新進展，Gigi近日明顯積極經營社交網，今日（19日）她上載一段清唱Twins《忠粉》的歌曲，感謝大家一直對其的支持和鼓勵，見其唱得非常動人，心情不錯。



她發文：

「3年前的今天

你們還記得嗎？

多謝你們今天仍然

看我的貼文

聽我的歌

所以我選擇了這首歌送俾大家，因為覺得它的內容很好，不過我用了我的角度去表達，想表達各位對我的愛戴和對我的支持，在你們需要我的時候，我會一直在你們背後。

像你們一樣✨

謝謝我們」

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