  • 30°C
香港時間 : 2024719日 (五) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恐怖宿舍｜廣州暨南大學「恐怖宿舍」曝光　甲醛超標櫃桶變曱甴竇有學生入住後發燒過敏

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

暨南大學「恐怖宿舍」曝光，甲醛超標櫃桶變曱甴竇，有學生入住後發燒過敏。

【宿舍／衛生／甲醛／霉菌／鐵鏽／過敏／發燒／住宿環境】有不少港澳華僑學生就讀的廣州暨南大學，近日爆出宿舍髒亂的傳聞，多名學生在社交媒體發聲，稱學校宿舍霉菌遍布，更有學生懷疑宿舍甲醛超標，疑因此出現皮膚過敏、發燒等身體問題。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

宿舍環境惡劣不堪

有一名暨南大學學生小林（化名）向内地傳媒「潮新聞」記者表示，學校在6月中旬通知學生，要在7月13日進行宿舍搬遷，從華文校區搬至石牌校區，「怎麼都問不出具體去哪棟樓，也不出具體安排。」直到7月13日上午，同學們辦理退宿，到了新宿舍，小林才發現住宿環境惡劣，「但已經退無可退了。」

不少學生反映，暨南大學石牌校區的宿舍不僅有霉菌及鐵鏽等問題，還有同學指出，現場遺留著油漆桶，懷疑房間是學校前兩天才粉刷完成，以遮蓋牆身的霉菌。

很多同學沒辦法，硬著頭皮住。因為五、六月就找好了暑假實習，要上班。

而另一位網友同樣發布了關於暨南大學宿舍環境堪憂的帖文，亦證實了小林的説法。該名網友表示，宿舍在前一天才刷油漆，第二天就讓學生入住，一些霉菌嚴重的宿舍到現在也沒得到處理，物資也未發放。

點擊圖片放大
+8
+7

更多相關報道：甲醛超標｜搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主患鼻咽癌妻1個原因中毒較輕

學生入住後發燒過敏

小林還提到，同學中有人入住後出現身體不舒服，發燒、皮膚過敏起紅疹、頭痛等情形。此外，宿舍的安全隱患、過道狹窄、雜物髒亂等問題也讓人擔憂。

內媒記者搜索發現，雖然暨南大學石牌校區剛花費了458萬人民幣購置學生宿舍新家俱，但小林指出，宿舍内的桌椅都不是新的，「桌子上不乏灑的湯汁痕跡」，宿舍櫃子縫隙大多都發霉長毛，抽屜裡也有黑點，

他們（同學）說可能是蟑螂屎，也有說是老鼠屎。

小林指，校方曾經派人走訪，讓學生填表表達訴求，惟最後的答覆是「目前無解決方案」、「現在解決不了大家克服一下」、「大家回家吧，讓房間透透風，開學再來住」等，還表示學生換馬桶、換鐵門的訴求不可能全部滿足。

對此，7月18日，暨南大學有關負責人表示，因學生畢業和宿舍調整，學校在暑假期間對部分宿舍進行修繕，以整體優化學生們的住宿條件與學習環境。學校及時聽取同學們的訴求，按照計劃要求施工方嚴格按照規範標準施工，為同學們提供良好的學習住宿條件。接下來，暨南大學還將對各校區宿舍進行全面排查，根據宿舍條件制訂修繕計劃，分批次進行改造修繕。

同場加映：專家教除甲醛方法

裝修學院校長Simon曾接受TOPick訪問表示，甲醛是一種無色化學氣體，極具刺激性，是VOC（Volatile Organic Compounds）揮發性有機化合物的其中一種，屬人類致癌物質。他指出，甲醛主要來源則是來自新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品。當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。

而如今市面上很多油漆配方已標明不添加甲醛，甚至有些更含有甲醛捕捉劑，因此屋内甲醛超標，主因通常並非來自新油漆。Simon建議，市民可自購甲醛檢測儀器或甲醛試紙，測試屋内有否甲醛超標。若顯示超標，可用以下方法去除甲醛：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【甲醛超標】3人租新屋1個月頭痛嚴重脫髮　揭甲醛超標4倍可致癌
18:44 2023/08/21
【甲醛超標】3人租新屋1個月頭痛嚴重脫髮　揭甲醛超標4倍可致癌
垃圾屋｜善心夫婦平租弱勢人士　恐怖租客欠租毀家具走佬單位慘變「垃圾屋」
11:05 2023/11/16
垃圾屋｜善心夫婦平租弱勢人士　恐怖租客欠租毀家具走佬單位慘變「垃圾屋」
蟑螂滿屋｜恐怖單位一開門　逾百蟑螂湧出公共走廊　戶主稱一原因致亂竄
16:21 2023/12/11
蟑螂滿屋｜恐怖單位一開門　逾百蟑螂湧出公共走廊　戶主稱一原因致亂竄

你可能感興趣

【甲醛超標】3人租新屋1個月頭痛嚴重脫髮　揭甲醛超標4倍可致癌
18:44 2023/08/21
【甲醛超標】3人租新屋1個月頭痛嚴重脫髮　揭甲醛超標4倍可致癌
垃圾屋｜善心夫婦平租弱勢人士　恐怖租客欠租毀家具走佬單位慘變「垃圾屋」
11:05 2023/11/16
垃圾屋｜善心夫婦平租弱勢人士　恐怖租客欠租毀家具走佬單位慘變「垃圾屋」
蟑螂滿屋｜恐怖單位一開門　逾百蟑螂湧出公共走廊　戶主稱一原因致亂竄
16:21 2023/12/11
蟑螂滿屋｜恐怖單位一開門　逾百蟑螂湧出公共走廊　戶主稱一原因致亂竄
健康問題 養生 網絡熱話 環境衞生

最高瀏覽

生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋