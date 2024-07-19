恐怖宿舍｜廣州暨南大學「恐怖宿舍」曝光　甲醛超標櫃桶變曱甴竇有學生入住後發燒過敏

▲ 暨南大學「恐怖宿舍」曝光，甲醛超標櫃桶變曱甴竇，有學生入住後發燒過敏。

【宿舍／衛生／甲醛／霉菌／鐵鏽／過敏／發燒／住宿環境】有不少港澳華僑學生就讀的廣州暨南大學，近日爆出宿舍髒亂的傳聞，多名學生在社交媒體發聲，稱學校宿舍霉菌遍布，更有學生懷疑宿舍甲醛超標，疑因此出現皮膚過敏、發燒等身體問題。

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宿舍環境惡劣不堪

有一名暨南大學學生小林（化名）向内地傳媒「潮新聞」記者表示，學校在6月中旬通知學生，要在7月13日進行宿舍搬遷，從華文校區搬至石牌校區，「怎麼都問不出具體去哪棟樓，也不出具體安排。」直到7月13日上午，同學們辦理退宿，到了新宿舍，小林才發現住宿環境惡劣，「但已經退無可退了。」

不少學生反映，暨南大學石牌校區的宿舍不僅有霉菌及鐵鏽等問題，還有同學指出，現場遺留著油漆桶，懷疑房間是學校前兩天才粉刷完成，以遮蓋牆身的霉菌。

很多同學沒辦法，硬著頭皮住。因為五、六月就找好了暑假實習，要上班。

而另一位網友同樣發布了關於暨南大學宿舍環境堪憂的帖文，亦證實了小林的説法。該名網友表示，宿舍在前一天才刷油漆，第二天就讓學生入住，一些霉菌嚴重的宿舍到現在也沒得到處理，物資也未發放。

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學生入住後發燒過敏

小林還提到，同學中有人入住後出現身體不舒服，發燒、皮膚過敏起紅疹、頭痛等情形。此外，宿舍的安全隱患、過道狹窄、雜物髒亂等問題也讓人擔憂。

內媒記者搜索發現，雖然暨南大學石牌校區剛花費了458萬人民幣購置學生宿舍新家俱，但小林指出，宿舍内的桌椅都不是新的，「桌子上不乏灑的湯汁痕跡」，宿舍櫃子縫隙大多都發霉長毛，抽屜裡也有黑點，

他們（同學）說可能是蟑螂屎，也有說是老鼠屎。

小林指，校方曾經派人走訪，讓學生填表表達訴求，惟最後的答覆是「目前無解決方案」、「現在解決不了大家克服一下」、「大家回家吧，讓房間透透風，開學再來住」等，還表示學生換馬桶、換鐵門的訴求不可能全部滿足。

對此，7月18日，暨南大學有關負責人表示，因學生畢業和宿舍調整，學校在暑假期間對部分宿舍進行修繕，以整體優化學生們的住宿條件與學習環境。學校及時聽取同學們的訴求，按照計劃要求施工方嚴格按照規範標準施工，為同學們提供良好的學習住宿條件。接下來，暨南大學還將對各校區宿舍進行全面排查，根據宿舍條件制訂修繕計劃，分批次進行改造修繕。

同場加映：專家教除甲醛方法

裝修學院校長Simon曾接受TOPick訪問表示，甲醛是一種無色化學氣體，極具刺激性，是VOC（Volatile Organic Compounds）揮發性有機化合物的其中一種，屬人類致癌物質。他指出，甲醛主要來源則是來自新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品。當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。

而如今市面上很多油漆配方已標明不添加甲醛，甚至有些更含有甲醛捕捉劑，因此屋内甲醛超標，主因通常並非來自新油漆。Simon建議，市民可自購甲醛檢測儀器或甲醛試紙，測試屋内有否甲醛超標。若顯示超標，可用以下方法去除甲醛：

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