張致恆一家丨張致恆上月考取地盤平安卡　Steven地盤開工身形變清減

▲ 張致恆於地盤開工！

張致恆（Steven）與老婆區燕雯婚後問題眾多，雯雯不時於社交平台放負呻財困，可是問題永遠無限LOOP，上月雯雯自爆一家六口因欠租被業主趕走。

曾被老婆鬧爆「又廢又懶」的張致恆上月公布考獲地盤平安卡：「終於有啦！有冇地盤即pay介紹。」

原來張致恆已正式投入地盤工作，網上流傳一張他於工地開工的照片，網民寫道：「努力工作吧，希望能堅持。」

張致恒一家丨癌症病人稱被張致恒夫婦呃錢要報《東張》 雯雯耍賴更稱自己「不被世界容納」

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張致恒一家丨張致恒一家六口遭業主趕走 雯雯：社工講過冇可能即時揾到屋畀我

網民：希望他能堅持

從照片所見，戴着黃色安全帽的張致恆跟工友們有說有笑，似乎相處融洽，另外，曾被批身形腫脹目測達XXL碼的張致恆，可能在熱天下做地盤工，身形比前清減了。

不少網民留言為他打氣：「加油啊，腳踏實地總歸是好的」、「只要努力工作賺錢養家就值得鼓勵」、「自食其力不丟人，希望他能堅持吧」。

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