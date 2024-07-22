北上坐月｜梁諾妍北上深圳酒店式坐月嘆到盡　住足1個月套餐價$10萬起包食包美容

▲ 梁諾妍在小紅書拍片分享在深圳新風和睦家醫院坐月經歷，與生第一胎「Sir Face」坐月時相比，她直言在深圳坐月非常舒服。

【梁諾妍/洪永城/深圳坐月/深圳月子中心/新手媽媽/產後調理】不少港人都會趁假期北上吃喝玩樂，貪内地的美食及娛樂價錢相宜，除此之外近年還興起「北上坐月」，洪永城太太梁諾妍（Inez）今年誕下小公主「Sir Face 2.0」Beryl後，產後極速復原，BB滿月不久便做慢跑運動鍛煉身體，原來當時生完二女後，洪永城即安排老婆入住位於深圳市福田區一家月子中心坐月，梁諾妍早前在小紅書拍片分享整個坐月過程。

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北上坐月｜梁諾妍到深圳坐月新體驗

深圳的月子中心近年越開越多，且提供產後一站式服務，據報部分月子中心的港媽入住比例高達3成。洪永城稱在藝員朋友介紹下，便安排老婆梁諾妍到深圳一家月子中心坐月，並拍片在小紅書分享過程。梁諾妍稱，與生第一胎「Sir Face」Amber坐月時相比，她指今次在深圳坐月非常舒適。

▲ 梁諾妍近日在小紅書拍片分享洪永城安排她入住藝員朋友介紹的深圳新風和睦家醫院坐月。（圖片來源：小紅書@Inez 梁诺妍）

梁諾妍為剛出生5日的Beryl辦妥好出世紙和回鄉證後，乘坐醫院提供的保姆專車直達月子中心，媽媽和BB不用到處折騰，梁諾妍又指職員會在她入住前，透過微訊了解生產情況及個人資料，入住預訂的房間後，職員便為她逐一介紹房間的設備，隨後為她做基本的身體檢查。從片中可見房間相當大，又有巨大玻璃讓她飽覽窗外景色。

▲ 從片中可見房間相當大，又有巨大玻璃讓她一覽無遺窗外的景色。（圖片來源：小紅書@Inez 梁诺妍）

北上坐月｜中藥配方洗頭+除疤項目

梁諾妍表示，對月子中心提供的飲食相當滿意，每日有營養師及中醫安排「月子餐」，而療養中心的廚師更是米芝蓮星級廚師。她稱最驚喜的服務是連BB都可以浸中藥治療泡泡浴。

在片中更可見，梁諾妍在專業指導下進行產後運動，事後可享受中藥配方洗頭服務，「這裏是一間綜合的私家醫院，所以產後還可以接受部分醫美項目，例如我是開刀生，便可以進行疤痕管理項目，今次是很好的體驗，讓我可以真正休息。」她表示最喜歡洗頭項目，認為最重要是醫院提供心理輔導師開解其產後情緒，「在這裏坐月，很難回復不了身材和狀態！」

▼ 點擊圖片放大 ▲ 梁諾妍大讚月子中心服務周到。（圖片來源：小紅書@Inez 梁诺妍） ▲ 梁諾妍在小紅書拍片，分享在這間醫院坐月的過程。（圖片來源：小紅書@Inez 梁诺妍） +8 +7

北上坐月｜28日酒店式坐月花9.4萬

根據這家深圳月子中心的官網資料顯示，院方指在香港找個頂級「陪月員」需要6至8萬，在這裡「坐月」只需要約10萬，就有24小時醫護候命，亦有度身訂造的餐飲及產後康復等服務。而房間種類分別有舒適客房、豪華客房、VIP和VVIP套房，入住28天的套餐價由人民幣$8.8萬（約$9.5萬港元）起，若入住42日，套餐價則由人民幣$12.8萬（約$13.8萬港元）起。

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