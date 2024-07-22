北上坐月｜梁諾妍北上深圳酒店式坐月嘆到盡 住足1個月套餐價$10萬起包食包美容
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【梁諾妍/洪永城/深圳坐月/深圳月子中心/新手媽媽/產後調理】不少港人都會趁假期北上吃喝玩樂，貪内地的美食及娛樂價錢相宜，除此之外近年還興起「北上坐月」，洪永城太太梁諾妍（Inez）今年誕下小公主「Sir Face 2.0」Beryl後，產後極速復原，BB滿月不久便做慢跑運動鍛煉身體，原來當時生完二女後，洪永城即安排老婆入住位於深圳市福田區一家月子中心坐月，梁諾妍早前在小紅書拍片分享整個坐月過程。
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北上坐月｜梁諾妍到深圳坐月新體驗
深圳的月子中心近年越開越多，且提供產後一站式服務，據報部分月子中心的港媽入住比例高達3成。洪永城稱在藝員朋友介紹下，便安排老婆梁諾妍到深圳一家月子中心坐月，並拍片在小紅書分享過程。梁諾妍稱，與生第一胎「Sir Face」Amber坐月時相比，她指今次在深圳坐月非常舒適。
梁諾妍為剛出生5日的Beryl辦妥好出世紙和回鄉證後，乘坐醫院提供的保姆專車直達月子中心，媽媽和BB不用到處折騰，梁諾妍又指職員會在她入住前，透過微訊了解生產情況及個人資料，入住預訂的房間後，職員便為她逐一介紹房間的設備，隨後為她做基本的身體檢查。從片中可見房間相當大，又有巨大玻璃讓她飽覽窗外景色。
北上坐月｜中藥配方洗頭+除疤項目
梁諾妍表示，對月子中心提供的飲食相當滿意，每日有營養師及中醫安排「月子餐」，而療養中心的廚師更是米芝蓮星級廚師。她稱最驚喜的服務是連BB都可以浸中藥治療泡泡浴。
在片中更可見，梁諾妍在專業指導下進行產後運動，事後可享受中藥配方洗頭服務，「這裏是一間綜合的私家醫院，所以產後還可以接受部分醫美項目，例如我是開刀生，便可以進行疤痕管理項目，今次是很好的體驗，讓我可以真正休息。」她表示最喜歡洗頭項目，認為最重要是醫院提供心理輔導師開解其產後情緒，「在這裏坐月，很難回復不了身材和狀態！」
北上坐月｜28日酒店式坐月花9.4萬
根據這家深圳月子中心的官網資料顯示，院方指在香港找個頂級「陪月員」需要6至8萬，在這裡「坐月」只需要約10萬，就有24小時醫護候命，亦有度身訂造的餐飲及產後康復等服務。而房間種類分別有舒適客房、豪華客房、VIP和VVIP套房，入住28天的套餐價由人民幣$8.8萬（約$9.5萬港元）起，若入住42日，套餐價則由人民幣$12.8萬（約$13.8萬港元）起。
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