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香港小姐丨蘇可欣親認做番空姐　網晒金句疑與富貴男友分手：感恩有呢段經歷

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 分鐘前

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蘇可欣同圈外男友分手？

前港姐蘇可欣（Eunice）今年初宣布離開TVB，入行前她曾當空姐，在2016年參選港姐後轉行當藝人，主力任娛樂新聞台主持，而她在2018年因拍旅遊節目《3日2夜》以比堅尼上陣晒出豐滿身材，成功引起宅男關注。

親認做回空姐

在今年2月，她疑似再做回老本行，惟一直沒有回應。近日香港寰星航空就公開一條蘇可欣有份拍攝的宣傳片，片中見她穿上粉紅色的空姐制服，介紹機內的服務設施，似乎她「升呢」為私人飛機擔任空姐。

蘇可欣親認做番老本行。

今日（19日）她在社交網發文親證做番空姐，並發文表示：

「飛返，其實一啲都唔容易。
要再經歷一次training，新嘅機種新嘅safety。
朝9晚6上堂，夜晚online course，考試成為左生活日常，
一直無公開去分享，因為我想試下好好過返平靜嘅生活。
而其實講到最後，我只係想多謝返一直陪係我身邊經歷呢段轉變嘅人，唔容易但係我感恩有呢段經歷」

疑與富貴男友分手

不過與圈外富貴男友Geo愛得甜蜜的Eunice，她日前在社交平台發文，借用網上金句：「我會一直單身去證明男人沒用！但如果是帥的，抱歉，我沒用。」即惹起分手猜測。

Eunice再貼上自拍照並說：「Recently，2024好似開咗2倍速模式過生活。駱胤鳴留言說：「正常人生。」她亦有回覆「係期待已久嘅生活」。再有網友問：「好事定壞事？」蘇可欣則表示：「有好有唔好！」

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