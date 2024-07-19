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IB放榜｜何謂狀元榜眼和探花？　專家拆解IB分數合格要幾多分

升學教育

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何謂IB狀元榜眼和探花？合格要幾多分？專家全面拆解IB分數！

【IB放榜/IB狀元/IB攻略/IB全面睇】國際文憑IB放榜成績剛於7月6日出爐，全港至少有26名考生考獲45分的滿分成績，成為今屆IB「狀元」。究竟幾多分為合格？入讀大學成績要求？狀元、榜眼和探花又是什麼呢？現分述如下：

IB成績合格標準

IB Diploma Programme（IBDP）的總分為45分。要取得IB文憑，學生需要在6個學科中獲得至少24分，同時滿足其他必修要求。因此，IB文憑的合格標準是總分達到24分或以上。

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大學入學IB成績要求

不同國家和地區的大學對IB成績的要求會有所不同。一般來說，較高水平的大學通常會要求學生的IB總分在30至40分之間。一些頂尖大學甚至會要求IB狀元般的45分滿分成績。此外，個別學科的最低要求分數也是大學關注的重點之一。

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IB成績和大學錄取的關係

IB成績是大學評判申請者學術實力的重要依據之一。較高的IB總分和學科分數會大大提高學生的錄取機會，特別是對於競爭激烈的頂尖大學而言。但除了成績，大學還會考慮其他因素，如推薦信、面試表現、課外活動等。

總的來說，IB合格標準是24分，而頂尖大學通常會要求30至40分左右的IB總分。IB成績是大學錄取的重要參考因素，但並非唯一依據。

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做IB狀元、榜眼、探花要幾多分？

IB狀元指的是在International Baccalaureate Diploma Programme（IBDP）中獲得滿分45分的學生。

具體來說：IBDP總分為45分。IBDP課程包括6個學科，每個學科最高7分。此外，還有TOK、EE等其他評估，合計可獲得45分滿分。

45分為IB狀元標準

要成為IB狀元，學生必須在整個IBDP課程中獲得45分滿分。這是公認的IB最高成就水平。

45分代表全面卓越

取得45分滿分意味著學生在IBDP的各個方面，包括學科成績、TOK、EE等都達到了最高水準，展現了全面而出色的學習能力。

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IB狀元人數少且難獲得

由於45分的標準極高，每年全球獲得IB狀元的學生數量相對較少，通常占總IBDP畢業生的1%左右。這凸顯了IB狀元的稀缺性和卓越成就。

緊跟IB狀元之後，獲得44分的學生是榜眼，考獲43分的是探花。

總括而言，IB狀元、榜眼和探花這些頂級IB學生在大學申請和錄取過程中，均能夠獲得大學高度關注和優厚支持。他們能夠更有機會進入世界一流大學，並獲得更多的升學選擇。這些成績和榮譽也將成為他們未來發展的寶貴資產。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載

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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人

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