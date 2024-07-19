死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼玩「雪櫃冷笑話」　網民驚嘆「兒童台」小薯茄國際化

▲ 賴恩雷諾士與曉治積曼接受「小薯茄」的童童及朱Mic訪問。

Marvel Studios《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）將於下周三（7月24日）上映，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼 （Hugh Jackman）由7月頭開始起行進行環遊世界式巡迴宣傳，已先後到訪上海、首爾、柏林、倫敦、巴西等地，接著將會殺回美國宣傳。

他們並沒忘記香港觀眾，特意跟香港本地網絡平台「小薯茄」的「童童」蔡曉童及「朱Mic」朱柏熹拍片，而且更大玩「雪櫃冷笑話」。

死侍與狼人丨女奸角愛瑪歌「中門大開」搶鏡 狗明星「扑咪」受訪

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

賴恩雷諾士恐嚇曉治積曼

在「童童」蔡曉童身旁的賴恩死侍上身大講賤嘴冷笑話，曉治積曼及小薯茄的朱mic即場真實反應俾分，賴恩雷諾士馬上恐嚇曉治積曼不可給低分，盡顯二人相愛相殺的兄弟情。

影片在昨晚推出，成網上熱話，網民紛紛表示驚喜，更戲稱「兒童台」已經升呢至國際級。另外，據悉賴恩雷諾士後，還有曉治積曼「雪櫃冷笑話」。

最新影片推介：何雁詩專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5