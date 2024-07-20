珠海親子遊｜珠海5大親子酒店集齊食住玩　露營小鎮/冰雪運動城/夢幻色系房每位低至$88

▲ Kday推出珠海5大特色親子酒店，夢幻獨角獸色系親子主題酒店低至$88一位。（KKday）

【北上攻略/珠海親子遊/珠海酒店/珠海親子酒店】趁暑假一家大小都會去旅行，KKday推出5大特色親子酒店優惠，讓大家珠海食、住、玩。包括：珠海海洋密碼美宿酒店設有夢幻獨角獸色系親子主題酒店，低至$88一位，連生日裝飾及小禮物，房內設吊椅、兒童單車、小木馬、滑梯、波波池，彷如遊樂場中進入美夢！5大特色酒店更享有夢幻獨角獸色系、露營小鎮、冰雪運動城、長隆海洋王國接駁車，以及戶外泳池眺望無敵海景。

最新影片推介：

珠海親子酒店｜1. 珠海海洋密碼美宿酒店

珠海海洋密碼美宿酒店座落於觀商海上屋廣場內，是一間親子主題酒店，以陽光、海洋等自然元素為主題。酒店房間每個角落也充滿童真和歡樂，採用海底世界的夢幻藍或粉紅公主的夢幻粉設計，部分房間還有滑梯、波波池、小木馬、兒童單車等娛樂設施。酒店還能為小朋友佈置生日裝飾，讓小朋友在主題房間內度過難忘的生日。

▲ Kday推出珠海5大特色親子酒店，夢幻獨角獸色系親子主題酒店低至$88一位。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海海洋密碼美宿酒店優惠詳情：

入住日期：2024年7月20日至12月31日

（*9至10月詳細價錢請參考產品頁）

酒店地址：珠海香洲區寶峰路奧園觀山海商務廣場3棟

優惠網址：【按此購買】



▲ 珠海海洋密碼美宿酒店採用粉紅公主的夢幻粉計。（KKday）

▲ 珠海海洋密碼美宿酒店採用海底世界的夢幻藍。（KKday）

▲ 珠海海洋密碼美宿酒店座落於觀商海上屋廣場內。（KKday）



珠海親子酒店｜交通（從香港出發前往酒店）

從尖沙咀/ 太子/ 荃灣/ 大圍/ 沙田出發搭乘粵港澳巴士（立即預訂）到達橫琴創新方（約1小時30分鐘），再搭乘的士至酒店（約21分鐘）

搭乘金巴到港珠澳大橋珠海公路口岸（約40分鐘），再搭乘的士約23分鐘車程到達

珠海高速客輪（約70分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士至酒店（約30分鐘）

【親子複式套房連生日佈置】

優惠價：$390/晚起

*優惠最多2位成人及2位小童入住，每晚只須$97.5/位（已包括10%服務）

7至8月：星期日至四入住$627/晚，星期五至六入住$804/晚

8月29日：$390/晚；8月30日：$568/晚；8月31日：$686/晚

【三床家庭複式套房連生日佈置】

優惠價：$509/晚起

*最多6位入住 ，每晚只須$84.8/位

7至8月：星期日至四入住 $745/晚，星期五至六入住$922/晚

8月29日：$509/晚；8月30至31日：$686/晚

【城堡大套房連生日佈置】

優惠價：$698/晚起

*最多2位成人及2位小童入住 ，每晚只須$174.5/位

7至8月：星期日至四入住$1,052/晚，星期五至六入住$1,336/晚

8月29日：$698/晚；8月30至31日：$981/晚

*以上已包括10%服務費

**以上所有優惠均設小禮物、延遲退房服務

▲ 珠海海洋密碼美宿酒店還能為小朋友佈置生日裝飾。（KKday）

珠海親子酒店｜2. 珠海橫琴星樂度・露營小鎮住宿體驗

珠海橫琴星樂度・露營小鎮把星空、湖濱和山野，在湖光山色間露營燒烤。小鎮擁有海盜船主題BAR、沙坑遺跡樂園等適合不同年齡層的遊樂設施，聚合近百種遊玩設備，奇趣歡樂無極限主題化的遊樂設施，致力為你提供獨一無二的休閒旅遊體驗。

▲ 珠海橫琴星樂度・露營小鎮酋長木屋客房。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海橫琴星樂度・露營小鎮住宿體驗優惠詳情：

入住日期：即日起至2024年10月15日

（*9至11月或以後之詳細價錢請參考產品頁）

酒店地址：珠海橫琴環島北路108號

優惠網址：【按此購買】

珠海親子遊｜珠海星樂度星奇塔無動力世界 親子必玩5大設施+巨型逃脫迷宮



▲ 湖光山色間露營小鎮低至 81 折。（KKday）

▲ 珠海橫琴星樂度・露營小鎮阿度主題。（KKday）

▲ 珠海橫琴星樂度・露營小鎮尤尼主題。（KKday）



珠海親子酒店｜交通（從香港出發到酒店）

從尖沙咀/太子/荃灣/大圍/沙田出發搭乘粵港澳巴士到達橫琴創新方（約1小時30分鐘），再搭乘的士至酒店（約9分鐘）

於橫琴口岸搭乘的士（約15分鐘）/ 拱北口岸搭乘的士（約26分鐘）

【卡通主題房低至 81 折】

入住星旅酒店阿度主題/ 尤尼主題客房連雙人自助早餐

優惠價：$691/晚起 （原價 $850/晚）

*最多2位成人及1位小童（1.2米以下）入住 ，每晚只須$230.3/位

7月：星期日至四入住$783/晚，星期五至六入住$880/晚；8月：星期日至四入住$837/晚，星期五至六入住$946/晚

【KKday優惠-雙層木屋低至 83 折】

入住酋長木屋客房連自助早餐、雙人星奇塔門票

優惠價：$968/晚起 （原價$1,172/晚）

*最多2位成人及1位小童（1.2米以下）入住 ，每晚只須$322.7/位

7至8月：星期日至四入住$1,294/晚，星期五入住$1,511/晚，星期六入住$1,838/晚

*以上已包括10%服務費

▲ 珠海橫琴星樂度・露營小鎮星奇塔無動力世界。（KKday）

珠海親子酒店｜3. 珠海毛林金灣大酒店

珠海毛林金灣大酒店位於珠海市航空新城核心區域，能眺望各種美景，包括中心湖、中心河濕地公園金灣高爾夫球、和磨刀門水道入海口。酒店設有一座佔地約6,000平方米（6.4萬呎）的冰雪運動城和一座約3,000平方米（3.2萬呎）的兒童遊樂園，適合一家人來創造親子回憶。酒店還提供粵、湘、鄂、潮州等傳統中式美食，同時還提供各種西式、日式和東南亞特色美食，為您帶來多樣的味蕾享受。

▲ 珠海毛林金灣大酒店設有冰雪運動城及兒童遊樂園。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海毛林金灣大酒店優惠詳情：

入住日期：2024年7月23日至11月9日

（*9至11月或以後之詳細價錢請參考產品頁）

酒店地址：珠海金灣區金河東路577號

優惠網址：【按此購買】

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珠海親子酒店｜交通（從香港出發前往酒店）

從尖沙咀/太子/荃灣/大圍/沙田出發搭乘粵港澳巴士（立即預訂）到達橫琴創新方（約1小時30分鐘），再搭乘的士至酒店（約32分鐘）

搭乘金巴到港珠澳大橋珠海公路口岸（約40分鐘），再搭乘的士至酒店（約30分鐘）

珠海高速客輪（約70分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士至酒店（約38分鐘）

【高級房連自助早餐】

優惠價：$1,074/晚起

*最多2位成人及1位小童（1.2米以下）入住 ，每晚只須$358/位

7至8月：星期日至四入住$1,504/晚，星期五至六入住$1,719/晚

8 月26至31日：$1,074/晚

【親子房連自助早餐】

優惠價：$1,397/晚起

*最多 2 位成人及 1 位小童（1.2 米以下）入住 ，每晚只須 HK$465.7/位

7至8月：星期日至四入住$1,719/晚，星期五至六入住$1,934/晚

8月26至31日：星期日至四入住$1,397/晚，星期五至六入住$1,612/晚

【親子房連自助早餐】

優惠價：$1,612/晚起

*最多3位成人及1位小童（1.2 米以下）入住 ，每晚只須$403/位

7至8月：星期日至四入住$1,934/晚，星期五至六入住$2,150/晚

8月26至31日：星期日至四入住$1,612/晚，星期五至六入住$1,827/晚

【KKday優惠-親子房連自助早餐】

優惠價：$1,719/晚起

*最多4位成人及1位小童（1.2 米以下）入住 ，每晚只須$343.8/位

7至8月：星期日至四入住$2,042/晚，星期五至六入住$2,257/晚

8月30至31日：$2,042/晚

【KKday優惠-親子母嬰主題房/親子汽車主題房連自助早餐】

優惠價：$1,612/晚起

最多3位成人及1位小童（1.2米以下）入住 ，每晚只須$403/位

7至8月：星期日至四入住$1,827/晚，星期五至六入住$2,042/晚

8月26至31日：星期日至四入住$1,612/晚，星期五至六入住$1,827/晚

*以上已包括10%服務費

**以上所有優惠均包含冰雪運動城門票及兒童遊樂園門票

▲ 珠海毛林金灣大酒店設有6000 平米的冰雪運動城和一座約 3000 平米的兒童遊樂園。（KKday）

珠海親子酒店｜4. 珠海希爾頓酒店

珠海希爾頓酒店位於香洲區灣仔海濱區域，與澳門隔江相望，鄰近澳門關口、港珠澳大橋、珠海國際會展中心和珠海長隆國際海洋度假區，地理條件優越。酒店房間有全景落地窗，可以眺望城市或濠江的美景。酒店還提供前往長隆海洋王國的單程班車，讓你節省時間享受在珠海的旅程。

▲ KKday優惠入住珠海希爾頓酒店豪華客房一晚低至73折。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海希爾頓酒店優惠詳情：

入住日期：即日起至2024年9月29日

酒店地址：珠海香州區南灣南路2989號

優惠網址：【按此購買】



▲ 入住珠海希爾頓酒店連酒店至長隆海洋王國單程班車一。（KKday）

▲ 香州區珠海希爾頓酒店。（KKday）

▲ 香州區珠海希爾頓酒店。（KKday）

▲ 香州區珠海希爾頓酒店提供長隆海洋王國接駁車。（KKday）

珠海親子酒店｜交通（從香港出發前往酒店）

從尖沙咀/太子/荃灣/大圍/沙田出發搭乘粵港澳巴士到達橫琴創新方（約1小時30分鐘），再搭乘的士至酒店（約19分鐘）

搭乘金巴到港珠澳大橋珠海公路口岸（約40分鐘），再搭乘的士至酒店（約11分鐘）

珠海高速客輪（約70分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士至酒店（約20分鐘）

【低至73折】

入住豪華客房連雙人自助早餐、西式午餐/晚餐一份及酒店至長隆海洋王國單程班車一次

優惠價：$1,246/晚 （原價：$1,708/晚）

*最多2位成人入住 ，每晚只須$623/位

【低至79折】

入住澳門海景客房連雙人自助早餐、2至3人中式午餐/晚餐及酒店至長隆海洋王國單程班車一次

優惠價：$1,612/晚 （原價：$2,030/晚）

*最多3位成人入住 ，每晚只須$623/位

*以上已包括10%服務費

▲ 香州區珠海希爾頓酒店，鄰近澳門關口、港珠澳大橋。（KKday）

珠海親子酒店｜5. 珠海五星級仁恆洲際酒店住宿

珠海仁恆洲際酒店屬洲際集團旗下，獨特的外觀設計酷似一座迎風而上的帆，使其成為珠海一處迷人的地標，港珠澳旅遊打卡勝地。 飯店面向大海，視野開闊，可遠眺香港，近觀澳門。戶外泳池坐擁無敵海景，是酒店打卡位之一，泳池與天際線連成一線，更可遠眺港珠澳大橋。

▲ 珠海五星級仁恆洲際酒店住宿，戶外泳池眺望無敵海景。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海五星級仁恆洲際酒店住宿優惠詳情：

入住日期：即日起至2024年8月31日

酒店地址：珠海香洲區情侶南路 1 號

優惠網址：【按此購買】



▲ 珠海五星級仁恆洲際酒店住宿。（KKday）

▲ 珠海五星級仁恆洲際酒店住宿，戶外泳池眺望無敵海景。（KKday）

▲ 珠海五星級仁恆洲際酒店住宿。（KKday）

▲ 珠海仁恆洲際酒店入住日享用雙人自助晚餐。（KKday）



珠海親子酒店｜交通（從香港出發前往酒店）

搭乘金巴到港珠澳大橋珠海公路口岸（約40分鐘），再搭乘的士至酒店（約16分鐘）

珠海高速客輪（約70分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士至酒店（約9分鐘）

【低至85折】

入住豪華客房連雙人自助早餐及雙人自助晚餐

優惠價：$1,809/晚 起（原價：$2,138/晚）

＊最多2位成人入住，每晚只須$904.5/位

7月、8月1至9日：星期日至四入住$1,915/晚，星期五至六入住$2,126/晚

8月 11至31日：星期日至四入住$1,809 /晚，星期五至六入住 $2,022/晚

*以上已包括10%服務費

▲ 珠海仁恆洲際酒店入住日享用雙人自助晚餐。（KKday）

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