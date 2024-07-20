  • 30°C
香港時間 : 2024721日 (日) 01:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珠海親子遊｜珠海5大親子酒店集齊食住玩　露營小鎮/冰雪運動城/夢幻色系房每位低至$88

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Kday推出珠海5大特色親子酒店，夢幻獨角獸色系親子主題酒店低至$88一位。（KKday）

【北上攻略/珠海親子遊/珠海酒店/珠海親子酒店】趁暑假一家大小都會去旅行，KKday推出5大特色親子酒店優惠，讓大家珠海食、住、玩。包括：珠海海洋密碼美宿酒店設有夢幻獨角獸色系親子主題酒店，低至$88一位，連生日裝飾及小禮物，房內設吊椅、兒童單車、小木馬、滑梯、波波池，彷如遊樂場中進入美夢！5大特色酒店更享有夢幻獨角獸色系、露營小鎮、冰雪運動城、長隆海洋王國接駁車，以及戶外泳池眺望無敵海景。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
旅行收納法｜女士出門必帶化妝品/護膚品/小飾物　收納師用小法寶教整齊又慳位收納法

珠海親子酒店｜1. 珠海海洋密碼美宿酒店

珠海海洋密碼美宿酒店座落於觀商海上屋廣場內，是一間親子主題酒店，以陽光、海洋等自然元素為主題。酒店房間每個角落也充滿童真和歡樂，採用海底世界的夢幻藍或粉紅公主的夢幻粉設計，部分房間還有滑梯、波波池、小木馬、兒童單車等娛樂設施。酒店還能為小朋友佈置生日裝飾，讓小朋友在主題房間內度過難忘的生日。

Kday推出珠海5大特色親子酒店，夢幻獨角獸色系親子主題酒店低至$88一位。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海海洋密碼美宿酒店優惠詳情：

入住日期：2024年7月20日至12月31日
            （*9至10月詳細價錢請參考產品頁）
酒店地址：珠海香洲區寶峰路奧園觀山海商務廣場3棟

優惠網址：【按此購買】

  • 珠海海洋密碼美宿酒店採用粉紅公主的夢幻粉計。（KKday）
  • 珠海海洋密碼美宿酒店採用海底世界的夢幻藍。（KKday）
  • 珠海海洋密碼美宿酒店座落於觀商海上屋廣場內。（KKday）

珠海親子酒店｜交通（從香港出發前往酒店）

  • 從尖沙咀/ 太子/ 荃灣/ 大圍/ 沙田出發搭乘粵港澳巴士（立即預訂）到達橫琴創新方（約1小時30分鐘），再搭乘的士至酒店（約21分鐘）
  • 搭乘金巴到港珠澳大橋珠海公路口岸（約40分鐘），再搭乘的士約23分鐘車程到達
  • 珠海高速客輪（約70分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士至酒店（約30分鐘）

【親子複式套房連生日佈置】
優惠價：$390/晚起
           *優惠最多2位成人及2位小童入住，每晚只須$97.5/位（已包括10%服務）

7至8月：星期日至四入住$627/晚，星期五至六入住$804/晚
8月29日：$390/晚；8月30日：$568/晚；8月31日：$686/晚

【三床家庭複式套房連生日佈置】
優惠價：$509/晚起
          *最多6位入住 ，每晚只須$84.8/位

7至8月：星期日至四入住 $745/晚，星期五至六入住$922/晚
8月29日：$509/晚；8月30至31日：$686/晚

【城堡大套房連生日佈置】
優惠價：$698/晚起
          *最多2位成人及2位小童入住 ，每晚只須$174.5/位

7至8月：星期日至四入住$1,052/晚，星期五至六入住$1,336/晚
8月29日：$698/晚；8月30至31日：$981/晚

*以上已包括10%服務費
**以上所有優惠均設小禮物、延遲退房服務

珠海海洋密碼美宿酒店還能為小朋友佈置生日裝飾。（KKday）

珠海親子酒店｜2. 珠海橫琴星樂度・露營小鎮住宿體驗 

珠海橫琴星樂度・露營小鎮把星空、湖濱和山野，在湖光山色間露營燒烤。小鎮擁有海盜船主題BAR、沙坑遺跡樂園等適合不同年齡層的遊樂設施，聚合近百種遊玩設備，奇趣歡樂無極限主題化的遊樂設施，致力為你提供獨一無二的休閒旅遊體驗。

珠海橫琴星樂度・露營小鎮酋長木屋客房。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海橫琴星樂度・露營小鎮住宿體驗優惠詳情：

入住日期：即日起至2024年10月15日
              （*9至11月或以後之詳細價錢請參考產品頁）
酒店地址：珠海橫琴環島北路108號 

優惠網址：【按此購買】

珠海親子遊｜珠海星樂度星奇塔無動力世界　親子必玩5大設施+巨型逃脫迷宮

  • 湖光山色間露營小鎮低至 81 折。（KKday）
  • 珠海橫琴星樂度・露營小鎮阿度主題。（KKday）
  • 珠海橫琴星樂度・露營小鎮尤尼主題。（KKday）

珠海親子酒店｜交通（從香港出發到酒店）

  • 從尖沙咀/太子/荃灣/大圍/沙田出發搭乘粵港澳巴士到達橫琴創新方（約1小時30分鐘），再搭乘的士至酒店（約9分鐘）
  • 於橫琴口岸搭乘的士（約15分鐘）/ 拱北口岸搭乘的士（約26分鐘）

【卡通主題房低至 81 折】

入住星旅酒店阿度主題/ 尤尼主題客房連雙人自助早餐 
優惠價：$691/晚起 （原價 $850/晚）
            *最多2位成人及1位小童（1.2米以下）入住 ，每晚只須$230.3/位
7月：星期日至四入住$783/晚，星期五至六入住$880/晚；8月：星期日至四入住$837/晚，星期五至六入住$946/晚

【KKday優惠-雙層木屋低至 83 折】

入住酋長木屋客房連自助早餐、雙人星奇塔門票 
優惠價：$968/晚起 （原價$1,172/晚）
           *最多2位成人及1位小童（1.2米以下）入住 ，每晚只須$322.7/位

7至8月：星期日至四入住$1,294/晚，星期五入住$1,511/晚，星期六入住$1,838/晚

*以上已包括10%服務費

珠海橫琴星樂度・露營小鎮星奇塔無動力世界。（KKday）

珠海親子酒店｜3. 珠海毛林金灣大酒店 

珠海毛林金灣大酒店位於珠海市航空新城核心區域，能眺望各種美景，包括中心湖、中心河濕地公園金灣高爾夫球、和磨刀門水道入海口。酒店設有一座佔地約6,000平方米（6.4萬呎）的冰雪運動城和一座約3,000平方米（3.2萬呎）的兒童遊樂園，適合一家人來創造親子回憶。酒店還提供粵、湘、鄂、潮州等傳統中式美食，同時還提供各種西式、日式和東南亞特色美食，為您帶來多樣的味蕾享受。

珠海毛林金灣大酒店設有冰雪運動城及兒童遊樂園。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海毛林金灣大酒店優惠詳情：

入住日期：2024年7月23日至11月9日
            （*9至11月或以後之詳細價錢請參考產品頁）
酒店地址：珠海金灣區金河東路577號 

優惠網址：【按此購買】

點擊圖片放大
+3
+2

 珠海親子酒店｜交通（從香港出發前往酒店）

  • 從尖沙咀/太子/荃灣/大圍/沙田出發搭乘粵港澳巴士（立即預訂）到達橫琴創新方（約1小時30分鐘），再搭乘的士至酒店（約32分鐘）
  • 搭乘金巴到港珠澳大橋珠海公路口岸（約40分鐘），再搭乘的士至酒店（約30分鐘）
  • 珠海高速客輪（約70分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士至酒店（約38分鐘）

【高級房連自助早餐】

優惠價：$1,074/晚起
            *最多2位成人及1位小童（1.2米以下）入住 ，每晚只須$358/位

7至8月：星期日至四入住$1,504/晚，星期五至六入住$1,719/晚
8 月26至31日：$1,074/晚

【親子房連自助早餐】

優惠價：$1,397/晚起
           *最多 2 位成人及 1 位小童（1.2 米以下）入住 ，每晚只須 HK$465.7/位

7至8月：星期日至四入住$1,719/晚，星期五至六入住$1,934/晚
8月26至31日：星期日至四入住$1,397/晚，星期五至六入住$1,612/晚

【親子房連自助早餐】

優惠價：$1,612/晚起
           *最多3位成人及1位小童（1.2 米以下）入住 ，每晚只須$403/位

7至8月：星期日至四入住$1,934/晚，星期五至六入住$2,150/晚
8月26至31日：星期日至四入住$1,612/晚，星期五至六入住$1,827/晚

【KKday優惠-親子房連自助早餐】

優惠價：$1,719/晚起
          *最多4位成人及1位小童（1.2 米以下）入住 ，每晚只須$343.8/位

7至8月：星期日至四入住$2,042/晚，星期五至六入住$2,257/晚
8月30至31日：$2,042/晚

【KKday優惠-親子母嬰主題房/親子汽車主題房連自助早餐】

優惠價：$1,612/晚起
            最多3位成人及1位小童（1.2米以下）入住 ，每晚只須$403/位
7至8月：星期日至四入住$1,827/晚，星期五至六入住$2,042/晚
8月26至31日：星期日至四入住$1,612/晚，星期五至六入住$1,827/晚

*以上已包括10%服務費
**以上所有優惠均包含冰雪運動城門票及兒童遊樂園門票

珠海毛林金灣大酒店設有6000 平米的冰雪運動城和一座約 3000 平米的兒童遊樂園。（KKday）

珠海親子酒店｜4. 珠海希爾頓酒店

珠海希爾頓酒店位於香洲區灣仔海濱區域，與澳門隔江相望，鄰近澳門關口、港珠澳大橋、珠海國際會展中心和珠海長隆國際海洋度假區，地理條件優越。酒店房間有全景落地窗，可以眺望城市或濠江的美景。酒店還提供前往長隆海洋王國的單程班車，讓你節省時間享受在珠海的旅程。

KKday優惠入住珠海希爾頓酒店豪華客房一晚低至73折。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海希爾頓酒店優惠詳情：

入住日期：即日起至2024年9月29日
酒店地址：珠海香州區南灣南路2989號

優惠網址：【按此購買】

  • 入住珠海希爾頓酒店連酒店至長隆海洋王國單程班車一。（KKday）
  • 香州區珠海希爾頓酒店。（KKday）
  • 香州區珠海希爾頓酒店。（KKday）
  • 香州區珠海希爾頓酒店提供長隆海洋王國接駁車。（KKday）

珠海親子酒店｜交通（從香港出發前往酒店）

  • 從尖沙咀/太子/荃灣/大圍/沙田出發搭乘粵港澳巴士到達橫琴創新方（約1小時30分鐘），再搭乘的士至酒店（約19分鐘）
  • 搭乘金巴到港珠澳大橋珠海公路口岸（約40分鐘），再搭乘的士至酒店（約11分鐘）
  • 珠海高速客輪（約70分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士至酒店（約20分鐘）

【低至73折】

入住豪華客房連雙人自助早餐、西式午餐/晚餐一份及酒店至長隆海洋王國單程班車一次 
優惠價：$1,246/晚 （原價：$1,708/晚）
            *最多2位成人入住 ，每晚只須$623/位

【低至79折】

入住澳門海景客房連雙人自助早餐、2至3人中式午餐/晚餐及酒店至長隆海洋王國單程班車一次 
優惠價：$1,612/晚 （原價：$2,030/晚）
            *最多3位成人入住 ，每晚只須$623/位

*以上已包括10%服務費

香州區珠海希爾頓酒店，鄰近澳門關口、港珠澳大橋。（KKday）

珠海親子酒店｜5. 珠海五星級仁恆洲際酒店住宿

珠海仁恆洲際酒店屬洲際集團旗下，獨特的外觀設計酷似一座迎風而上的帆，使其成為珠海一處迷人的地標，港珠澳旅遊打卡勝地。 飯店面向大海，視野開闊，可遠眺香港，近觀澳門。戶外泳池坐擁無敵海景，是酒店打卡位之一，泳池與天際線連成一線，更可遠眺港珠澳大橋。

珠海五星級仁恆洲際酒店住宿，戶外泳池眺望無敵海景。（KKday）

珠海親子酒店｜珠海五星級仁恆洲際酒店住宿優惠詳情：

入住日期：即日起至2024年8月31日
酒店地址：珠海香洲區情侶南路 1 號

優惠網址：【按此購買】

  • 珠海五星級仁恆洲際酒店住宿。（KKday）
  • 珠海五星級仁恆洲際酒店住宿，戶外泳池眺望無敵海景。（KKday）
  • 珠海五星級仁恆洲際酒店住宿。（KKday）
  • 珠海仁恆洲際酒店入住日享用雙人自助晚餐。（KKday）

珠海親子酒店｜交通（從香港出發前往酒店）

  • 搭乘金巴到港珠澳大橋珠海公路口岸（約40分鐘），再搭乘的士至酒店（約16分鐘）
  • 珠海高速客輪（約70分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士至酒店（約9分鐘）

【低至85折】

入住豪華客房連雙人自助早餐及雙人自助晚餐 
優惠價：$1,809/晚 起（原價：$2,138/晚） 
           ＊最多2位成人入住，每晚只須$904.5/位 

7月、8月1至9日：星期日至四入住$1,915/晚，星期五至六入住$2,126/晚
8月 11至31日：星期日至四入住$1,809 /晚，星期五至六入住 $2,022/晚

*以上已包括10%服務費

珠海仁恆洲際酒店入住日享用雙人自助晚餐。（KKday）

延伸閱讀：親子遊住宿｜酒店員工傳授免費升級房間3大技巧　1類人最大機會獲Upgrade

延伸閱讀：新手爸媽︱帶幼兒出遊攻略　一張行李清單執齊衣食住行必備用品

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

珠海親子遊｜佔地2萬呎逾60種動物珠海室內「西遊動物城」　零距離餵浣熊羊駝
18:10 2024/02/23
珠海親子遊｜佔地2萬呎逾60種動物珠海室內「西遊動物城」　零距離餵浣熊羊駝
珠海親子遊｜全國首個太空中心佔地45萬呎　1:1還原火箭艙+VR登月駕駛體驗
16:48 2024/03/15
珠海親子遊｜全國首個太空中心佔地45萬呎　1:1還原火箭艙+VR登月駕駛體驗
珠海山姆︱2條免費巴士專線直達珠海山姆　1APP輕鬆換領車票
17:14 2024/04/03
珠海山姆︱2條免費巴士專線直達珠海山姆　1APP輕鬆換領車票
珠海親子遊｜珠海星樂度星奇塔無動力世界　親子必玩5大設施+巨型逃脫迷宮
16:27 2024/04/12
珠海親子遊｜珠海星樂度星奇塔無動力世界　親子必玩5大設施+巨型逃脫迷宮
珠海親子遊｜珠海淇澳島單車環島遊　賞紅樹林+復古石板街+特色小食【附交通資訊】
19:04 2024/04/16
珠海親子遊｜珠海淇澳島單車環島遊　賞紅樹林+復古石板街+特色小食【附交通資訊】
珠海好去處︱珠海親子酒店鄰近拱北口岸　$650歎鴨仔主題家庭房+免費波波池【附預訂連結】
18:37 2024/06/07
珠海好去處︱珠海親子酒店鄰近拱北口岸　$650歎鴨仔主題家庭房+免費波波池【附預訂連結】

你可能感興趣

珠海親子遊｜佔地2萬呎逾60種動物珠海室內「西遊動物城」　零距離餵浣熊羊駝
18:10 2024/02/23
珠海親子遊｜佔地2萬呎逾60種動物珠海室內「西遊動物城」　零距離餵浣熊羊駝
珠海親子遊｜全國首個太空中心佔地45萬呎　1:1還原火箭艙+VR登月駕駛體驗
16:48 2024/03/15
珠海親子遊｜全國首個太空中心佔地45萬呎　1:1還原火箭艙+VR登月駕駛體驗
珠海山姆︱2條免費巴士專線直達珠海山姆　1APP輕鬆換領車票
17:14 2024/04/03
珠海山姆︱2條免費巴士專線直達珠海山姆　1APP輕鬆換領車票
好去處 玩樂 親子活動 珠海 酒店 樂園 門票 露營 交通 橫琴

最高瀏覽

東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁
東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁
急症室最長等候時間（07月21日 時間00:05）
急症室最長等候時間（07月21日 時間00:05）
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法
天氣預報｜一號波生效　天文台：風暴正在增強中
天氣預報｜一號波生效　天文台：風暴正在增強中
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程