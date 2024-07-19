  • 31°C
香港時間 : 2024719日 (五) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中暑危機｜六旬婦慳家不開冷氣熱到中暑昏迷　體溫逾40℃入ICU【附冷氣慳電6大貼士】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

上海近日氣溫持續高企，接連有6旬長者因為捨不得開冷氣而導致中暑昏迷。

【夏天／氣溫／高溫／酷熱天氣／冷氣／中暑／熱射病／冷氣慳電】炎炎夏日切記做好消暑措施，否則隨時有可能引起中暑或更嚴重的問題。上海近日氣溫持續高企，上周更有5日最高溫度超過37℃，接連有長者為慳家，不開冷氣而導致中暑昏迷，需緊急送院搶救，更一度留醫深切治療部（ICU）。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

據《澎湃新聞》報道，7月7日，69歲的侯姓婦人因為不捨得開冷氣，而倒在家中不省人事，直到家人傍晚下班回家才發現，隨即將她送到上海市第十人民醫院。經過一系列檢查，發現她的體溫高達41.4℃，血壓僅有74／56（正常值為120／80），血氧飽和度更低至60%，被診斷患上「熱射病」。

醫護人員之後使用冰帽、冰袋及冰毯降低其體溫，同時以靜脈注射紓緩脫水症狀，並讓她使用呼吸機，幫助她維持生命徵象。然而侯婦的情況在翌日一度急轉直下，出現由中暑、缺氧、酸中毒、休克等多種因素引發的彌散性血管內凝血（DIC）。這是一種因為全身微血管受損而啟動凝血功能的現象；除了皮下瘀斑外，其血小板更跌至個位數，隨時有可能發生消化道甚至顱內大出血。

醫護團隊見狀立即將她轉入ICU，經過長達10天的治療，才終於成功令侯婦的體溫、血壓及血氧飽和度回復正常，呼吸平穩，但意識和神志仍有待恢復，之後將安排她到康復醫院進行高壓氧治療。

更多相關報道：飲食攻略︱炎夏入冷氣房莫名頭痛恐中暑　營養師推介6種食物助散熱+3招預防中暑

無獨有偶，上海松江區中心醫院在7月8日亦接診一名61歲老翁，同樣因為捨不得開冷氣而在家中熱到昏迷。子女發現他的時候已經大小便失禁，體溫高達42℃，且由於昏迷時間較長，身體接觸高溫地面，結果導致出現燙傷。不過所幸搶救及時，這名患者的體溫之後成功降到37.8℃，並恢復正常生命徵象。

上海市第十人民醫院急診科副主任陳遠卓就提醒，當地的高溫一波接著一波，加上步入「三伏天」，對年老體弱的人士而言是一大考驗。他強調，並非只有在戶外進行體力勞動的人士才會患上熱射病，在室內不注意防暑降溫，同樣有機會中暑，因此建議在家中開啟冷氣、定時通風，並確保水分及電解質的攝入與均衡，一旦出現不適症狀，就應該馬上求醫，以防不測。

6個方法開冷氣時慳電又慳錢

台灣經濟部能源局曾於Facebook發文，分享開冷氣的貼士，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鈕，神級按鈕是指「舒眠模式」，冷氣機會在用家入睡後，將溫度上調1至2度，避免半夜太冷，而且每上升1度也能省下6%的電。

至於魔級按鈕為「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，加上冷氣模式本身已具備除濕效果，提醒用家避免設定「除濕模式」。

台電亦曾提供6個方法，讓大家使用冷氣時慳電又慳錢：

點擊圖片放大
+7
+6

台電稱，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

網絡熱話 健康問題 中暑 酷熱天氣 天氣

最高瀏覽

生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋