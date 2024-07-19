中暑危機｜六旬婦慳家不開冷氣熱到中暑昏迷　體溫逾40℃入ICU【附冷氣慳電6大貼士】

▲ 上海近日氣溫持續高企，接連有6旬長者因為捨不得開冷氣而導致中暑昏迷。

【夏天／氣溫／高溫／酷熱天氣／冷氣／中暑／熱射病／冷氣慳電】炎炎夏日切記做好消暑措施，否則隨時有可能引起中暑或更嚴重的問題。上海近日氣溫持續高企，上周更有5日最高溫度超過37℃，接連有長者為慳家，不開冷氣而導致中暑昏迷，需緊急送院搶救，更一度留醫深切治療部（ICU）。

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據《澎湃新聞》報道，7月7日，69歲的侯姓婦人因為不捨得開冷氣，而倒在家中不省人事，直到家人傍晚下班回家才發現，隨即將她送到上海市第十人民醫院。經過一系列檢查，發現她的體溫高達41.4℃，血壓僅有74／56（正常值為120／80），血氧飽和度更低至60%，被診斷患上「熱射病」。

醫護人員之後使用冰帽、冰袋及冰毯降低其體溫，同時以靜脈注射紓緩脫水症狀，並讓她使用呼吸機，幫助她維持生命徵象。然而侯婦的情況在翌日一度急轉直下，出現由中暑、缺氧、酸中毒、休克等多種因素引發的彌散性血管內凝血（DIC）。這是一種因為全身微血管受損而啟動凝血功能的現象；除了皮下瘀斑外，其血小板更跌至個位數，隨時有可能發生消化道甚至顱內大出血。

醫護團隊見狀立即將她轉入ICU，經過長達10天的治療，才終於成功令侯婦的體溫、血壓及血氧飽和度回復正常，呼吸平穩，但意識和神志仍有待恢復，之後將安排她到康復醫院進行高壓氧治療。

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無獨有偶，上海松江區中心醫院在7月8日亦接診一名61歲老翁，同樣因為捨不得開冷氣而在家中熱到昏迷。子女發現他的時候已經大小便失禁，體溫高達42℃，且由於昏迷時間較長，身體接觸高溫地面，結果導致出現燙傷。不過所幸搶救及時，這名患者的體溫之後成功降到37.8℃，並恢復正常生命徵象。

上海市第十人民醫院急診科副主任陳遠卓就提醒，當地的高溫一波接著一波，加上步入「三伏天」，對年老體弱的人士而言是一大考驗。他強調，並非只有在戶外進行體力勞動的人士才會患上熱射病，在室內不注意防暑降溫，同樣有機會中暑，因此建議在家中開啟冷氣、定時通風，並確保水分及電解質的攝入與均衡，一旦出現不適症狀，就應該馬上求醫，以防不測。

6個方法開冷氣時慳電又慳錢

台灣經濟部能源局曾於Facebook發文，分享開冷氣的貼士，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鈕，神級按鈕是指「舒眠模式」，冷氣機會在用家入睡後，將溫度上調1至2度，避免半夜太冷，而且每上升1度也能省下6%的電。

至於魔級按鈕為「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，加上冷氣模式本身已具備除濕效果，提醒用家避免設定「除濕模式」。

台電亦曾提供6個方法，讓大家使用冷氣時慳電又慳錢：

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台電稱，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的。

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