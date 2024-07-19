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JUPAS選科｜中大神秘學系只收1名學生　被當「水泡科」實際超難入有1位藝人是舊生

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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中大神秘學系只收1名學生，過往被譽「水泡科」實際超難入。

【DSE放榜/DSE2024/JUPAS/JUPAS選科/水泡科/中大神學院/陳松伶】DSE放榜，考生可於7月18至20日期間在JUPAS改選。近日有網民在社交平台上討論中大有一科神秘學系，每年JUPAS只收一個學生，神秘程度甚至連學生都未必知道科目的存在，但過往卻有一位藝人是該科的畢業生，這到底是甚麼科目？

中大超神秘學系每年只收1人

該名網民在社交平台上發文表示，中大有一科好神秘，每年JUPAS只收一、兩個學生。其實網民所指的神秘科是中大神學，據中大官網資料，神學於1963年開辦，隸屬宗教及文化研究系的中大崇基學院，由香港4個基督教會支持，但不屬任何一個宗派。神學系主要學習基督教基礎元素，如聖經研究、神學、教牧研究，以及基督宗教與社會等學科，同時也可選修宗教及文化研究系及其他學系的課程。

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2024年入學門檻料需24分

中大神學是為香港唯一一間神學院，除了提供學士學位外，還提供相關碩士及博士課程，本科生也可副修此科。過往不少人指神學是水泡科，不過入學門檻並不低，2024年DSE成績預計需要24分。

同場加映：8大畢業生平均年薪及月薪排名

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中大神學非每年開課

單身的全日制神學院學生會被安排入住崇基學院神學樓，不過想入住宿舍非是易事，根據JUPAS數據，雖然神學第一年收生最多18人，但過往5年有26至37位學生將此科填寫在排名最高的3科中，即是JUPAS Band A。選科人數多，實際每年最多只有1人入讀，甚至沒有開課，在2020及2022年神學也沒有新生。有網民解釋所謂收生18人，其實是指神學1人，宗教研究學系17人，若該學年沒有收生，宗學研究會多收1人，「食埋佢嗰一個位」。

藝人陳松伶是以往中大神學畢業生。（IG圖片）

陳松伶為以往畢業生

能夠入讀神學，大多都是有興趣加入教會做神職人員，或已從事侍奉崗位一段時間的人，中大官網指有約一半的畢業生於海內外教會工作，另外一半則在各大專院校、神學院以及基督教機構發展。雖然是神秘科，但學生也非是神秘之人，藝人陳松伶是以往中大神學畢業生，從小一直入讀基督教學校，即使於15歲加入娛樂圈，但也有完成神學院課程。

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