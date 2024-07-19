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侮辱國歌｜涉奏國歌時高唱其他歌曲　21歲自閉男罪成還押下月判刑

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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九龍城裁判法院。（資料圖片）

FIVB世界女排聯賽2023年6月在紅館舉行保加利亞對中國賽事中，患自閉症的21歲男子涉在奏中國國歌期間坐下和高唱《Do you hear the people sing?》，被控1項侮辱國歌罪，案件今（19日）於九龍城裁判法院裁決。裁判官裁決時指，被告自主作出涉案行為，純粹出於不喜歡中國隊和國歌，不接納被告辯稱向穿戴迪士尼衣物的人以示對立，斥被告損害了國歌作為國家的象徵和標誌的尊嚴，裁定罪成。被告准保釋至8月19日求情及判刑，以候索背景報告。

被告陳柏叡（21歲，無業）被控於2023年6月16日，在九龍紅磡暢運道9號香港體育館内公開及故意侮辱國歌。

辯方審訊時爭議被告支持中國，沒意圖侮辱國歌，被告不喜歡美國帝國主義，不滿穿戴迪士尼衣物的球迷唱中國國歌，故坐下並和唱與國歌同有革命意味的歌曲《Do you hear the people sing?》，以蓋過「迪士尼人」唱中國國歌的聲音。

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裁判官接納警員證供，即被告有作出涉案行為並有影片佐證。裁判官不接納被告辯解，指被告同意他沒因沒食藥而發瘋，其行為是自主作出。被告同意在警誡下只說了不喜歡中國隊和國歌，沒提及過不喜歡美帝主義，批評被告支持中國的說法完全荒誕，是事後捏造相符過往病情的解釋。

雖然被告的精神科醫生指案發情況吻合被告過往病情，但因醫生沒考慮被告的警誡供詞，因此判斷或受影響。

裁判官指，被告罔顧奏國歌的意義，無視國歌彰顯了國家的存在性和重要性，歌曲包含了豐富歷史、國家興衰等意義，象徵領土主權。被告唱其他歌曲必然作出重大干擾，令人覺得毋須重視和可漠視國歌，有意圖損害國歌作為國家的象徵和標誌的尊嚴，遂裁定罪成。

裁判官指，本案不是裁定被告是否愛國者，而是基於被告的犯案意圖定罪。被告准保釋至8月19日，裁判官先替其索取背景報告始判刑。

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