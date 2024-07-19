  • 30°C
香港時間 : 2024719日 (五) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略︱「大暑」濕熱易患皮膚病腸胃炎　中醫推介11款祛濕養陰食物+1款消暑湯解渴健脾

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「大暑」濕熱易患皮膚病腸胃炎，中醫推介11款祛濕養陰食物、1款消暑湯解渴健脾。

【大暑／二十四節氣／濕熱／皮膚病／腸胃炎／消暑／祛濕／健脾／養陰／湯水】7月22日是二十四節氣中的「大暑」。註冊中醫師彭子芯提醒，大暑是天氣炎熱，兼夾濕氣，濕熱交蒸的時節，容易出現由濕熱引起的身體問題。她推介了11種款祛濕養陰食物，同時教大家可在家自製1款消暑湯，解渴健脾，非常有益。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

彭醫師表示，大暑濕熱容易引起發炎性皮膚疾病，例如濕疹和毛囊炎；腸胃疾病，例如腸胃炎及泄瀉；異常出汗情況，例如盜汗、黄汗及汗臭；泌尿及陰道炎症；中暑等問題。

而天氣炎熱加上濕度高，人體容易出汗量較多，出入溫差大的場所時應避免受風寒。尤其室外熱天會使汗孔擴張，進入冷氣地方時汗孔未及時緊閉，很容易因吹冷氣而受風寒，俗稱「攝親」，會出現流鼻水、打噴嚏或關節痛等症狀。醫師建議，如果本身有鼻敏感、肺氣較弱、體質偏寒的人士，建議入冷氣房前先披一件薄外套，尤其保護好頸肩膊位置，避免著涼。

同時，由於天氣酷熱及大量出汗，很多人會灌飲冰凍飲料。雖然短期內有解渴涼快的感覺，但長期飲食冰凍易損傷脾胃陽氣，令脾胃功能變弱，產生濕氣，間接加重濕熱問題。醫師建議，應盡量選擇室溫溫度或稍涼的飲食。

11種食物祛濕養陰

彭醫師指出，這個時節雖有美味的當造水果，包括榴槤、荔枝、菠蘿、芒果等，但容易助長濕熱，過量食量可能引起喉嚨痛、牙肉腫痛、泄瀉等濕熱問題，因此應酌量食用。而醫師較推薦大家可以適量食用一些清暑祛濕、益氣養陰的食材調養身體：

點擊圖片放大
+11
+10

1款養生湯水消暑祛濕

醫師推介「冬瓜薏米清暑湯」，功效能消暑祛濕、健脾養陰，非常適合炎熱暑天怕熱汗多，容易口渴、疲倦、腸胃功能欠佳的人士。食譜如下：

點擊圖片放大
+3
+2

按摩3個養生穴位 祛濕舒緩頭昏腦脹

最後，醫師分享了3個穴位，大家可按身體需求，適時按摩養生：

  • 曲池：清肺泄熱，適合因濕熱引起皮膚炎症或出汗量多人士。
  • 陰陵泉：健脾祛濕，適合因暑濕容易泄瀉、水腫的人士。
  • 百會、太陽穴：提升陽氣至頭面部，適合輕微中暑導致頭昏腦脹的人士舒緩症狀。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】
12:38 2024/07/08
飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】
消暑湯水︱「小暑」後易積濕熱　中醫師揭夏季常見傷身迷思 推介1款湯水消暑健脾化濕
12:50 2024/07/05
消暑湯水︱「小暑」後易積濕熱　中醫師揭夏季常見傷身迷思 推介1款湯水消暑健脾化濕
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
19:10 2024/06/20
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材

你可能感興趣

飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】
12:38 2024/07/08
飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】
消暑湯水︱「小暑」後易積濕熱　中醫師揭夏季常見傷身迷思 推介1款湯水消暑健脾化濕
12:50 2024/07/05
消暑湯水︱「小暑」後易積濕熱　中醫師揭夏季常見傷身迷思 推介1款湯水消暑健脾化濕
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
19:10 2024/06/20
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
健康問題 養生 皮膚病 腸胃炎 中醫

最高瀏覽

雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋
生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
天氣預報｜天文台最新掛波時間表　風暴料今晚闖本港800公里
天氣預報｜天文台最新掛波時間表　風暴料今晚闖本港800公里
東張西望何伯丨「新何太」對何伯達容忍度臨界點　公開大罵對方：你係咪教唔精呀？　　
東張西望何伯丨「新何太」對何伯達容忍度臨界點　公開大罵對方：你係咪教唔精呀？　　