飲食攻略︱「大暑」濕熱易患皮膚病腸胃炎　中醫推介11款祛濕養陰食物+1款消暑湯解渴健脾

▲ 「大暑」濕熱易患皮膚病腸胃炎，中醫推介11款祛濕養陰食物、1款消暑湯解渴健脾。

【大暑／二十四節氣／濕熱／皮膚病／腸胃炎／消暑／祛濕／健脾／養陰／湯水】7月22日是二十四節氣中的「大暑」。註冊中醫師彭子芯提醒，大暑是天氣炎熱，兼夾濕氣，濕熱交蒸的時節，容易出現由濕熱引起的身體問題。她推介了11種款祛濕養陰食物，同時教大家可在家自製1款消暑湯，解渴健脾，非常有益。

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彭醫師表示，大暑濕熱容易引起發炎性皮膚疾病，例如濕疹和毛囊炎；腸胃疾病，例如腸胃炎及泄瀉；異常出汗情況，例如盜汗、黄汗及汗臭；泌尿及陰道炎症；中暑等問題。

而天氣炎熱加上濕度高，人體容易出汗量較多，出入溫差大的場所時應避免受風寒。尤其室外熱天會使汗孔擴張，進入冷氣地方時汗孔未及時緊閉，很容易因吹冷氣而受風寒，俗稱「攝親」，會出現流鼻水、打噴嚏或關節痛等症狀。醫師建議，如果本身有鼻敏感、肺氣較弱、體質偏寒的人士，建議入冷氣房前先披一件薄外套，尤其保護好頸肩膊位置，避免著涼。

同時，由於天氣酷熱及大量出汗，很多人會灌飲冰凍飲料。雖然短期內有解渴涼快的感覺，但長期飲食冰凍易損傷脾胃陽氣，令脾胃功能變弱，產生濕氣，間接加重濕熱問題。醫師建議，應盡量選擇室溫溫度或稍涼的飲食。

11種食物祛濕養陰

彭醫師指出，這個時節雖有美味的當造水果，包括榴槤、荔枝、菠蘿、芒果等，但容易助長濕熱，過量食量可能引起喉嚨痛、牙肉腫痛、泄瀉等濕熱問題，因此應酌量食用。而醫師較推薦大家可以適量食用一些清暑祛濕、益氣養陰的食材調養身體：

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1款養生湯水消暑祛濕

醫師推介「冬瓜薏米清暑湯」，功效能消暑祛濕、健脾養陰，非常適合炎熱暑天怕熱汗多，容易口渴、疲倦、腸胃功能欠佳的人士。食譜如下：

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按摩3個養生穴位 祛濕舒緩頭昏腦脹

最後，醫師分享了3個穴位，大家可按身體需求，適時按摩養生：

曲池：清肺泄熱，適合因濕熱引起皮膚炎症或出汗量多人士。

陰陵泉：健脾祛濕，適合因暑濕容易泄瀉、水腫的人士。

百會、太陽穴：提升陽氣至頭面部，適合輕微中暑導致頭昏腦脹的人士舒緩症狀。

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