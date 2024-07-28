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型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

娛樂

撰文： 陳淑霖

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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麥秋成早前接受TOPick專訪，談他學煮法國菜的故事，更分享成為人夫、人父後的轉變！

甜、酸、苦、辣、鹹......人生的每一個經歷、選擇像是調味料，為我們的生活添色彩，麥秋成就為自己帶來一些新衝擊，就是報讀《法國Disciples Escoffier烹飪藝術文憑》，由不懂煮食變成可親自烹調美食宴客的家中大廚，令人佩服！

在家庭、舞蹈、演戲、烹飪上，各式各樣的「調味」，又怎樣影響著他呢？麥秋成早前接受TOPick專訪，他回味地指：「最厲害一次是煮20人餐予親友！」

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麥秋成由零開始學煮

麥秋成在去年參加的《法國Disciples Escoffier烹飪藝術文憑》獲法國政府認可，一年內經歷兩次考試，均是半小時筆試、4小時煮兩道菜與兩道配菜。

秋成親解學「煮」原因，他說：「自過了40歲後，每一年也想找東西來學，往年學了煮法國菜，前年學了汽車拋光。」愛妻的他本來陪太太湯怡聽法國甜品課程的講解，後來聽到有法國菜課程，就心想這是一件很有型的事，便去聽講解、參加面試與廚師見面！

零基礎的他在起初一個月也感擔心，他憶述：「從切洋蔥、煮雞蛋開始，學完簡單的內容後就正式開始煮，桌上擺了十多種蔬菜、香草，別說它們的英文名，我連它們的中文名也不知道，導師在講解時就一路查字典。在首半年就需要不斷地學習，用具的擺位、煮食的步驟等等，所有事情也需要很清晰。」

眼界大開的他，學過煮鴿、兔子，又從法國而來的養蠔專家身上學到如何品嚐與挑選生蠔呢！學煮法國菜的過程有甜也有苦，秋成嚐到的「苦」是背書，區分菜的不同類別、牛各部位的烹調方法等等令他一頭煙，並感謝太太湯怡幫他背書呢！

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下廚宴客帶來滿足感

秋成在完成《法國烹飪藝術文憑》後，告別煮飯雞手鴨腳、不清楚步驟的自己，自不然想大顯身手，不斷地下廚宴請朋友作練習，以不同食材與技巧搭配出創意料理！升呢「煮夫」的秋成多了幫忙煮飯，他說：「我與太太吃飯也很簡單，自己最近又在Keep Fit，故吃得很清淡，也是吃烚雞扒、西蘭花，只有在家庭聚會時會煮大餐，最厲害一次是煮20人餐予親友。」

他續說：「即使家僱姐姐有在旁幫忙，也煮至天昏地暗呢！煮燒春雞、燉牛腩、白汁魚、油浸蕃茄、沙律等等，的確是很有滿足感！」

辛苦過後，親友的稱讚也令他樂上心頭，他回想著：「我喜歡買一些法國或匈牙利鵝肝，由除去血管、燉、醃製也一手包辦，是很美味的！我有一次請陳偉霆（William）與一眾朋友吃飯，William最欣賞的就是鵝肝，他說：『我不吃鵝肝，但這個真的很好吃！』」

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對跳舞界有一份使命

秋成除了在煮食中獲得成功感外，跳舞也是其成功感、快樂的來源之一，他一直也很喜歡看郭富城跳舞，更視對方是其啟蒙者，也參與過城城與不少藝人的演唱會舞蹈工作，他對城城讚口不絕：「他是很勤力、很盡力，會在深夜去跑步，是很佩服他！我覺得很難追得上他的勤力程度！」

在舞蹈界打滾20多年，他自覺一直有一份使命，他說：「以前會覺得想把香港人帶到外國，在10多年前，我會到韓國教跳舞，相信我應該是第一人，又會到美國學跳舞。現時舞蹈界發展得愈來愈好，外國人認識了更多香港舞蹈員。我現時的使命就放在小朋友身上，有小朋友在9歲時已代表香港到美國參加世界比賽，後來就成為當紅偶像的舞蹈團隊。」

見證舞蹈學生成長的他有感而發地說：「有時候，你做一些事時，是不會知道後果。但當不斷地去做，就真的影響著不同的人。」

他也相當著緊行業的生態，感慨這一行的行規似有還無兼對舞蹈員沒有保障，但也樂見舞蹈員薪酬近年有所提升，以成為一股動力。他直指舞蹈員低價接工作是「做壞規矩」，「這一行真的很『自己』，你的創作值多少錢是無法界定，但薪酬方面是有跡可尋。如我看到有不合理的情況，也會發聲！」

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揭離開TVB原因

生活上迎來甘甜、苦澀，其中一個原因可能是轉變所帶來，秋成在去年9月選擇與TVB結束4年賓主關係。他形容自己是「百足咁多爪」、不被定位框死，回想入TVB演戲是由一位前輩介紹，學演戲的緣由是想拍跳舞電影，故想知道演員在想什麼，後來又慢慢產生興趣。

他透露離巢是與合約變動有關，「主要是金錢上與起初定下來的不同，每一個時間也有不同的選擇，我的選擇一向也是演戲，我入TVB的原因是演戲，而不是編舞！大家合作的條件有不同，我就離開以選擇自己應該要做的事，是很正常的事，沒有感到開心或不開心。對於與TVB再合作，我是相當歡迎的！」

劇集《再見·枕邊人》是麥秋成離巢TVB前的最後一部作品。（影片截圖）

「升呢」人父、人夫後......

默默努力工作背後，為秋成注入甜蜜動力的想必是太太湯怡與囡囡麥QQ！秋成有感「升呢」後的確在心態上有轉變，他指：「沒有那麼忟憎，對著囡囡不可以板著臉，要用另一個方法令她明白事情。我也會多了解對方的感受、多用不同層面作思考，耐性也增加了不少！」

他憶起一件「冇面」事件，「囡囡要在飛機上吃飯盒，但她在用餐時段睡著了，於是就狂叫，我馬上說她不可以這樣做，她就大叫：『我唔鐘意爸爸，我唔要爸爸』，哭了足足10分鐘，飛機上的乘客全都聽到，我心想：『死喇，全世界都覺得我係衰人』。媽媽就在旁安撫她，我馬上躲在一旁。」

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受父母教養方式影響

秋成指囡囡與兒時自己、太太很相似，在外時不太說話、比較害羞、慢熱，並需要多花時間「破冰」。他憶起有一次帶囡囡到黎明演唱會後台，眾人在前一日也曾見面，但到達更衣室門外，囡囡就不願進內，後來慢慢地從默不作聲到主動參與話題，開口問是否有糖果吃，突然「緊張大師」上身他笑言這也未尚不是好事。

麥QQ精靈可愛，將來會否入行做「星二代」也是未知之事，談起這個話題，秋成認為要視乎女兒喜歡與否，他透露想法：「在現時這個世代，做什麼事也可以成功，反而是你是否找到一件你喜歡的事。」

他也從父母身上有啟發，「我當時選擇跳舞，爸爸反對之餘又擔心，但也讓我去做。我們一家住屋邨、父母不是知識份子，他們為我完成供書教學、對外面的事也不知道，沒有可能因為他們的感覺來告知下一代，就是放手讓我去做。」

他感受甚深地說：「父母要做好份內事，現時時代也不同，小朋友將來的發展是無人得知，她現在才3歲，20年後是AI世代，還會否入行？可能AI會成為明星呢！在我的角度而言，父母現時要想著如何讓孩子接觸世界，認識、迎合世界的轉變，見識這個世界遠超於學不同的才藝。語文是重要，但思維更加重要！」

麥秋成：「在我的角度而言，父母現時要想著如何讓孩子接觸世界，認識、迎合世界的轉變。」（陳慧安 攝）

大讚太太：她對我很好

秋成與湯怡在2021年閃婚，婚姻一直不被網民看好，也不時惹來婚變傳聞！秋成以「暫時仍然是好好的」來形容婚姻關係，他表示沒有太理會網民的說話，也認為不需要理會，他稱：「吃我們這一行飯，被討論也不是壞事，太太有時會感不開心。」他認為逐一作回應也沒有意思，只會繼續分享生活日常，也任由網民不同的評論。

湯怡的身型在近年也愈見纖瘦，秋成指太太的確在誕女後變得比以往瘦，他代太太解釋：「QQ chur了她很多養份，她也只餵1個多月人奶，原來是要餵人奶一段長時間才會令整個人回春。」他強調太太真的不是很瘦，也有一些「肉地」，如太瘦的話，他也接受不了！

夫妻在婚後會遇上芝麻綠豆的生活事，不像童話故事般也是正常事，秋成大讚太太湯怡對他很好，並老實地說：「她在某部份也很有耐性，相處時很舒服。拗撬也一定有，特別是在女兒身上。大家也願意互相遷就，是很好的！當我心急時，她也會容忍。」

家庭、事業、興趣也是一步一步地由零起步，當中累積了甜蜜、苦澀等回憶，這一些都是相當珍貴的！

場地：1999.Partyroom

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