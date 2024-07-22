跳出傳統升學框框   技工「升呢」技術員學徒  向工程師之路進發

DSE中學文憑試剛剛放榜，不少畢業生都在思考前路。「行行出狀元」是老生常談，傳統的學習模式也不一定適合每位學生。林肇銘（阿銘）看準屋宇裝備工程行業的前景，一心加入工程界。他深明要掌握一技之長及發展事業，實戰經驗與持續進修相輔相成的學習模式，會更得心應手。阿銘決定棄傳統升學路徑，加入VTC學徒訓練計劃，成為「菁英練習生」一份子，更由技工學徒晉升為技術員學徒。

從技工學徒零基礎起步 實踐中學習

自覺不適合傳統學術教育的阿銘坦言，完成中四後便選定VTC學徒訓練計劃，成為技工學徒，一邊在公司上班，一邊完成機械工程職專文憑課程。「為期三年的兼讀制課程，制定平衡工作與讀書的最佳安排，在學期間每星期工作四日半；另有一天回院校上課，我可以一面進修，一面累積行業經驗，同時獲取穩定收入及政府津貼，這對我是最理想的選擇，也為我在行業發展增添競爭優勢。」阿銘稱，技工講求「落手落腳」參與各項工程，從實踐中學習的技能訓練，讓他由白紙一張到掌握專業技能。

▲ 阿銘通過VTC的學徒訓練計劃，掌握入職屋宇裝備行業所需技能和實戰經驗，正待銜接升讀學士課程，逐步實現成為工程師的目標。

▲ 由技工學徒「升呢」為技術員學徒，阿銘指出，除了技能提升外，從中也獲得晉升所需的學歷，對事業發展前景大有幫助。

繼續成為「菁英練習生」升級技術員學徒 攻讀高級文憑

「學歷是專業發展的入場券，就算再有能力，也欠缺晉升空間。」阿銘清楚要在行業中繼續發展，認可學歷是不可或缺。於是他完成技工學徒後，選擇再度加入學徒訓練計劃，由技工學徒升級至技術員學徒，一邊於工地工作，一邊修讀三年兼讀制的屋宇裝備工程學高級文憑課程。出身草根家庭的阿銘坦言，計劃下由僱主支付學費，是吸引他報讀的一個因素：「免卻學費負擔對我很大幫助。」

阿銘稱，現時他主要工作包括：與工地師傅確認工序是否完全符合已審批的圖則、監察地盤工程進度，還有確保工程符合相關的法例要求等。「置身這個崗位，由前線升級到初級管理，所肩負的責任亦較前重大，深明在職場工作上可實踐到課堂理論知識是非常重要。」

▲ 在有關屋宇裝備的高級文憑課程中，阿銘有機會同時學習「風火水電」的實務技能，為躋身屋宇裝備工程師奠下重要基礎。

掌「風火水電」技能 準備銜接學士課程

三年技術員歷練「滿師在即」，阿銘認為「菁英練習生」的訓練，令他掌握「風」（通風／冷氣系統）、「火」（消防系統）、「水」（供水排污系統）及「電」（電力系統）等多個範疇的技能知識，有助在屋宇裝備行業拾級而上。放棄傳統升學的他，在學徒訓練計劃中找到興趣，激發了學習動機。他坦然從前未曾想過，自己會不停進修。「我並非傳統學術教育的材料，卻在VTC重拾學習信心和動力，致使能銜接大學學士學位課程，這在從前是難以想像的夢想，現在卻是尚待實現的目標，確實令我喜出望外。」

▲ 阿銘最感欣喜是在VTC的多元課程中重拾學習動力和自信，對未來升學及事業發展充滿信心。

升學不止一條路 進修兼得津貼

阿銘表示，將以註冊工程師為目標，未來更有志攻讀碩士課程，盡早達成目標。「若同學與我一樣，自覺對學習一門技藝的興趣大於讀書，循VTC的多元課程從實踐中學習，進而投身不同行業，也會是一個不錯的選擇。」

VTC學徒訓練計劃中涵蓋多個高技術含量及對人才需求殷切的行業，包括工程和科技、運輸、設計、珠寶、創意工業、醫療保健產業、檢測及認證，飛機維修業及氣體燃料業等。除了學費由僱主支付外，學員每月亦可獲取穩定薪酬。參與學徒訓練計劃下的「VTC Earn & Learn職學計劃」，連同職學金及每月政府津貼，津貼一共最高可達港幣$120,800。此外，學員每月可獲得港幣$1,000的培訓津貼（為期最長36個月），完成訓練後更可獲得最高港幣$30,000的進修津貼。當中表現優良的學徒更有機會獲僱主提名，前赴海外參與國際交流學習計劃，與當地機構或企業交流行業資訊。

VTC學徒訓練計劃

計劃特色：

• 日間兼讀 (免學費、認可學歷)

• 在職培訓 (專業技能、穩定薪酬)

• 培訓津貼

• 涵蓋行業: 工程和科技、運輸、設計、珠寶、創意工業、醫療保健產業和檢測及認證等

歡迎中三至中六同學，成為「菁英練習生」，了解更多計劃資料及報名：https://apprenticeship.vtc.edu.hk/tc/

查詢：2756 4123

電郵: oda@vtc.edu.hk



（特約）