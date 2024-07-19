中美關係｜美商會：美對香港觀感相當負面　兩地關係短期不太可能改善

▲ 美商會代表團本月8至11日赴華盛頓訪問。（美商會圖片）

香港美商會早前率團赴華盛頓，回港後以「香港處境艱難」（Hong Kong in a thorny situation）為題撰文指，香港夾在中美之間，美國對香港觀感相當負面，認為兩地關係短期不太可能改善。（the overall US sentiment towards Hong Kong is quite negative, and US-Hong Kong relations are unlikely to improve any time soon. ）

美商會代表團本月8至11日前往華盛頓，會見國會議員、高級政府官員及政策專家等。美商會文章指，華府非常關注《港區國安法》及完成立法的《基本法》第23條。

美商會調查：大多數會員不會離港但無意擴展業務

代表團在訪美期間分享最新的商業信心調查，顯示絕大多數會員不會離開香港，仍然對法治充滿信心，並將香港視為開展業務的好地方。不過，由於地緣政治因素，企業並不尋求擴張，且對未來並不感到樂觀。

美商會又說，不少華府中人對香港都有很多疑問，因為大多數人在過去5年沒有到過香港。代表團認為，香港必須繼續強化「一國兩制」中「兩制」的特點。

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