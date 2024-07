中美關係｜美商會：美對香港觀感相當負面　兩地關係短期不太可能改善

▲ 美商會代表團本月8至11日赴華盛頓訪問。(美商會圖片)

香港美商會早前率團赴華盛頓,回港後以「香港處境艱難」(Hong Kong in a thorny situation)為題撰文指,香港夾在中美之間,美國對香港觀感相當負面,認為兩地關係短期不太可能改善。(the overall US sentiment towards Hong Kong is quite negative, and US-Hong Kong relations are unlikely to improve any time soon. )

美商會代表團本月8至11日前往華盛頓,會見國會議員、高級政府官員及政策專家等。美商會文章指,華府非常關注《港區國安法》及完成立法的《基本法》第23條。

美商會調查:大多數會員不會離港但無意擴展業務

代表團在訪美期間分享最新的商業信心調查,顯示絕大多數會員不會離開香港,仍然對法治充滿信心,並將香港視為開展業務的好地方。不過,由於地緣政治因素,企業並不尋求擴張,且對未來並不感到樂觀。

美商會又說,不少華府中人對香港都有很多疑問,因為大多數人在過去5年沒有到過香港。代表團認為,香港必須繼續強化「一國兩制」中「兩制」的特點。

