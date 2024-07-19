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重新開業｜MUJI金鐘店擴充面積全面升級　逾20000呎新店增設童裝服飾

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

無印良品金鐘太古廣場店遷至新址並以全新面貌重新開業！

無印良品金鐘太古廣場店於 7 月 19 日(星期五)遷至新址並以全新面貌重新開業！新店遷至太古廣場更大舖位，總面積增至近20,000平方呎。店內除提供男女服飾、MUJI Labo、MUJI Green、MUJI CYCLE、MUJI to GO旅行用品、家具、生活用品、個人護理及食品外，更增設童裝服飾專區，全面照顧鄰近上班人士及區內住客的購物喜好和需要。

店舖繼續貫徹無印良品的「良感生活」理念，由生活者的視點出發，為顧客帶來涵蓋衣、食、住、行的全面生活提案，提供最完整的商品及服務組合。無論是本地居民或訪港旅客，都能在寬敞舒適的店舖環境下，尋找良感生活的靈感，享受完善的購物體驗。

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以「環保理念及可重用素材」 為店舖設計主題

新店以可視化的方式傳遞無印良品傳承至今的「自然簡樸」理念，店內引進天然材料水泥磚作貨品陳列平台，以原始性木皮和再生材料木絲板作牆面裝飾，一方面展現其原始面貌，讓顧客重新感受日常生活中物件的自然本質；另一方面透過條子設計的天花板搭配有節奏感的燈光設計，營造出舒適而現代的購物環境，為顧客帶來新鮮的店舖形象，展現大自然與現代共生的可能性，以質樸的空間環境，將環保理念與購物體驗完美結合，傳達無印良品對環保的意識。

「環保理念及可重用素材」 為店舖設計主題

照顧生活基本所需

無印良品從日常服飾、生活用品、個人護理以至食品等各方面，帶來季節商品建議，全面照顧不同季節的生活基本所需，為你帶來清涼夏日生活。

增設資源再生計劃回收箱「MUJI CYCLE」提倡環保

無印良品太古廣場店將增設資源再生回收箱，只需要把清理乾淨的可循環再造物料如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店舖，並將其放置於相對應的回收箱即可。透過回收可循環再造物料，經二次處理後再製成生活用品，減少浪費資源。

增設資源再生計劃回收箱「MUJI CYCLE」提倡環保

增設「給水站」

無印良品太古廣場店將增設「給水站」，提供免費飲用水。顧客只需要自備水樽，便能夠隨時補充水分；同時店內亦設有多款水樽以供選購。透過減少使用即棄膠樽，從日常生活培養環保習慣。

增設「給水站」

新店產品推介：夏日涼感系列／工作生活／自然彩妝及肌膚護理／柑橘系列

今個夏日精選推介多款涼感系列產品及辦公室用品，包括男女士服飾、童裝服飾、輕便運動服及新推出的柑橘系列飲品零食等，為炎炎夏日的生活降溫及增添色彩。當中亦有收納儲物用品、防曬化妝及個人護理產品、平底鞋、工作包等，非常適合上班一族。

涼感系列

採用功能性聚酯線編織而成，透過增加與肌膚的接觸面積，提高了導熱性並給予涼快觸感，適合夏天穿着。

工作生活

無印良品齊備各種設計實用、用途多樣化的工作用品及服飾，選擇合適的個人所需，實踐良感工作生活。

自然彩妝及肌膚護理

照顧每天皮膚需要。化妝品採用植物性天然成分製成、不含香料或礦物油，減少對肌膚的負擔。以及，因應不同肌膚類型而調配的護理產品，提升護膚功效。

柑橘系列新登場(季節限定)

用檸檬製成酸甜滿溢的小吃和飲品，帶來清爽且充滿活力的夏日。

太古廣場店重新開業限定優惠

優惠一：

為慶祝太古廣場店重新開業，由7月19至 24日期間，顧客凡於無印良品太古廣場店購物淨值滿港幣$500或以上，即可獲贈限定USB充電式手提風扇連刻字服務 乙次，每日限量100個，數量有限，送完即止。

USB手提小風扇

優惠二：

MUJI Card貫徹MUJI的生活哲學，讓你體驗真正的生活。由7月19 至 21日，無印良品太古廣場店內將設置MUJI Card限定推廣攤位，於推廣期內即場遞交申請表格及所需證明文件，可享高達HK$70無印良品電子禮券，成功申請可享高達$400 MUJI Dollars迎新獎賞外，日常消費亦可專享各種禮遇。

MUJI passport專享會員優惠

免費下載MUJI passport(香港版)手機應用程式成為會員，於無印良品購物或Café&Meal MUJI餐飲消費可獲MUJI里數，累積滿指定里數至不同級別，可兌換MUJI積分於下次消費時作現金使用；同時專享電子優惠券及生日奬賞，亦可使用商品搜尋功能查詢在庫狀況，並隨時隨地獲得最新無印良品資訊，體驗良感生活。

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