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超市大搜查丨餃子雲吞暗藏高脂高鈉陷阱　營養師推薦12款健康選擇

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 46 分鐘前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【餃子／雲吞／卡路里／脂肪／蛋白質／碳水化合物／鈉質／肥胖／超市大搜查】不少人愛吃餃子雲吞，煮起來方便又快捷。greenutss營養師團隊在其Instagram專頁指出，不少餃子雲吞都暗藏高脂高鈉陷阱，為此分享12款健康餃子雲吞選擇，當中包括灣仔碼頭、CP、CJ等熱門品牌，供大家參考。

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12款推薦餃子雲吞

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greenutss營養師團隊提醒大家，揀選餃子雲吞時可以先留意營養標籤，盡量選擇每100克脂肪含量低於6克的款式，同時配搭足夠的蛋白質和蔬菜，以保持身體健康。

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。

肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

同場加映：

超市大搜查丨高脂零食易致肥增慢性病風險　營養師推介20款低脂薯片

暗藏高鈉陷阱

greenutss營養師團隊另外指出，不少餃子雲吞的鈉含量會較高，故提醒大家不要經常進食，並多喝水以幫助身體排出多餘鈉質。

營養師李杏榆（Annie）曾受訪指出，鈉本身和身體中的鉀做個平衡，但不少食物本身天然已有鈉質，如海產類、新鮮蔬菜、水果，如再食添加的鈉易超標，當攝取過多鈉就容易造成水腫，嚴重甚至會導致高血壓。

據食物安全中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指出，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

內容獲「greenutss@Instagram」授權刊登。

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