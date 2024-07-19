打擊毒品｜警方元朗私人屋苑檢市值3億元可卡因及氯胺酮　拘20歲男子

警方毒品調查科破獲今年最大一宗可卡因案，合共檢獲約386公斤懷疑可卡因，估計市值約3億元。毒品調查科總警司吳頴詩表示，根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室2024年關於毒品的報告指，近年南美國家可卡因原料產量持續不斷上升，令製造可卡因成本大幅降低，針對有可能令可卡因價格下降而流入本港的風險，警方毒品調查科加強情報收集密切監察相關的情況。

經深入調查後，毒品調查科在昨日(18日)針對一個跨境販毒集團，在元朗執行打擊毒品行動，搗破一個毒品儲存倉，拘捕一名男子，檢獲386公斤可卡因和411克氯胺酮，市值約3億元，今次檢獲的可卡因是本年最大中可卡因案件。

毒品調查科警司譚威信表示，涉案貨倉在元朗青山公路潭尾段一個私人屋苑內的單位。探員展開昨日下午展開截停一名剛從大廈步出的男子，在其手持的膠袋內發現兩包共重411克的氯胺酮，隨即將其拘捕。並押他到租住的單位搜查，檢獲386磚、每磚重1公斤的可卡因。被捕男子姓李(20歲)，報稱無業，有黑社會背景，現正被扣留調查。經初步調查相信，該倉庫營運約一個月，疑犯擔任管倉的角色，收取1.5萬元報酬協助租用單位、儲存和運送毒品，疑犯將被暫控「販運危險藥物」罪，明日(20日)在沙田裁判法院大堂。

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