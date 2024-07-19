鄭佩佩逝世丨佩佩姐兩年前坐輪椅照曝光　 外媒指5年前確患罕見神經退化疾病

▲ 鄭佩佩最後一次公開的照片，已是在2022年。

【鄭佩佩離世/唐伯虎點秋香鄭佩佩/原子鏸/單親】曾参演於《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等著名電影的武打女星鄭佩佩在美國離世，享年78歲。

佩佩姐所屬的經理人公司「凱藝娛樂」在今日 （7月19日）發出公告，證實鄭佩佩離世的消息，當中提到佩佩姐近年身體抱恙，而她選擇不把消息公開：「一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。」

鄭佩佩逝世丨鄭佩佩與丈夫離婚為不影響兒女繼續同住 後悔令原文通被孩子誤會成壞人

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鄭佩佩逝世丨兩年前最後一次露面

其實佩佩姐長女原子鏸在過去不時社交平台分享母女的生活點滴，惟近年她甚少分享媽媽的近況。在2021年，原子鏸上載與媽媽及兒子的合照，當時佩佩姐頸部對下貼住紗布，腰間有一條束帶，當時已令不少影迷憂心。

在2022年，佩佩姐兒子原和玉在社交平台上載在機場拍攝的大合照，當時鄭佩佩坐在輪椅上，面色不錯，同場還有佩佩姐的弟弟鄭業成，而這次也是鄭佩佩最後一次公開露面。

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近年一直有傳佩佩姐病重，不過鄭佩佩家人未有回應患病傳言。但據外媒Variety報道指，佩佩姐於2019年確患神經退化疾病，非官方說法為皮質基底核退化症（CBD），為一種罕見疾病，症狀類似於帕金森氏症，由此也被稱「非典型帕金森綜合症」，目前治療方法，無法減緩其病程的進展。

生前曾表示因為母親及妹妹都受腦退化症之苦，故此頗憂心會遺傳。不過她對生死十分豁達，在2017年，她在台灣宣傳時接受當地媒體訪問時透露，願捐遺體作大體老師，之後再火化，稱：「我希望我死了以後，我這個臭皮囊，還對社會有點貢獻。」

另外，佩佩姐早在2015年接受鳳凰網《非常道》訪問時更指，：「我活著的時候都沒有買房子，死了為何要買墓地呢？」早已看化生死。

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