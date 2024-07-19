西貢鯨魚｜布氏鯨去年遭船撞死　漁護署調查：無法確定船隻種類

▲ 漁農自然護理署署長黎堅明交待去年西貢鯨魚最終擱淺報告。（朱永倫攝）

西貢水域去年7月中旬出現布氏鯨，約兩星期後被發現死亡。漁護署保育海洋哺乳動物專家小組今日（19日）舉行會議，向專家小組匯報布氏鯨的死因調查結果。

署方表示，布氏鯨的傷口較大，並非由漁船或釣魚舢舨造成，惟無法確定有關船隻的種類；未來將從4方面強化海洋保育工作。

漁護署去年委託海洋公園保育基金，及兩位來自澳洲及西班牙專家調查有關事件。專家小組指，布氏鯨於去年7月30日早上至31日早上期間，被一艘快速行駛的船隻撞擊，傷及其背部和脊椎導致其即時死亡。分析資料無法確定有關船隻的種類，但在發現布氏鯨死亡前4日已沒有發現任何觀鯨活動。

署方又指，漁船一般不會如此高速行駛，加上配備舷外發動機的釣魚舢舨及快艇不會造成如此大的傷口，故認為有關傷口較大可能是由其他類型的船隻造成。

漁護署署長黎堅明指，自布氏鯨去年首次於西貢水域出現至被發現死亡期間，漁護署一直密切觀察鯨魚的健康狀況，並呼籲公眾不要出海觀鯨及避免到有關水域進行水上活動。

署方將從4方面強化保育工作，包括與相關部門制訂應對方案處理日後同類事件、檢視現時法例中漁護署的相關權力；又派員到內地及海外學習保護海洋哺乳動物的方式並應用於應對方案，及採取措施提升公眾對保護野生動物的意識及知識等。

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