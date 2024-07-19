微軟死機｜受影響航班公司須改用人手登記手續　國泰、快運籲乘客早至少3小時抵機場

▲ 多地微軟系統故障影響機場運作，市區預辦登機系統只提供有限度服務，部分航班需到機場辦理登機手續。（陳靜儀攝）

微軟系統發生故障，香港機場亦受影響，機場現多條長人龍。機管局表示，由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響，香港國際機場受影響航空公司，須改用人手辦理登記手續，航班運作暫時未受影響。局方指，機場已啟動緊急應變機制，跟進情況，呼籲旅客預留充足時間前往機場辦理登記手續，並留意最新公布。

國泰航空指，由於無法預期的技術問題，香港國際機場的自助辦理登機手續設施目前未能使用，呼籲旅客前往機場前透過網站或流動應用程式網上辦理登機手續，並且獲取手機登機證。同時強烈建議有寄艙行李的旅客在航班出發前至少3小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。

香港快運亦指，受微軟（Microsoft）的全球服務中斷影響，服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能受影響，包括Gotta Go Super Sale預訂。香港快運位於香港國際機場的自助辦理登機手續設施以及機場櫃位登機系統同受影響，正為旅客人手辦理登機手續，建議旅客在航班出發前至少3小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。

運輸及物流局在社交平台發文指，局長林世雄關注部份航空公司因受全球電腦故障影響，而須改用人手辦理登機手續，並知悉香港國際機場已即時啟動緊急應變機制，以期將事件對旅客的影響減至最低，呼籲旅客預留充足時間前往機場辦理登記手續及留意最新公布。

▲ 香港快運正為旅客人手辦理登機手續。（讀者提供）

另要，日式連鎖百貨Donki亦在社交平台發文指，由於系統出現故障，收銀服務時間將稍為延誤。部分店舖只接受現金及八達通付款

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