東張女神x香港小姐丨鄧凱文宣布「封盤」? 　拍片買男裝boxer內褲

▲ 鄧凱文買男裝內褲？

擁有33、24、34驕人身段的前港姐鄧凱文（Eris），比賽後主力於《東張西望》工作，更成為新一代的「東張女神」。

東張女神x香港小姐丨鄧凱文西班牙旅遊三點式上陣 沙灘派福利製造震撼視覺【多圖】

挑選男裝boxer內褲

向來活躍社交網的她，日前在社交網分享一條短片，片中可見，她正在挑選男性boxer內褲，之後友人問她為什麼在揀boxer，Eris則表示不是幫男朋友揀，而且替自己揀boxer。

之後，她更向鏡頭展示自己正在穿着的短褲，原來正是男裝boxer內褲。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

大派福利

Eris樣貌、學歷條件不俗，畢業於英國諾定咸大學，而且一向十分大方，不時在社交網分享美照「派福利」，可說十分明白本身有何「流量量密碼」。

▼ 點擊圖片放大 +25 +24

最新影片推介：何雁詩專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5