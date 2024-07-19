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東張女神x香港小姐丨鄧凱文宣布「封盤」? 　拍片買男裝boxer內褲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄧凱文買男裝內褲？

擁有33、24、34驕人身段的前港姐鄧凱文（Eris），比賽後主力於《東張西望》工作，更成為新一代的「東張女神」。

東張女神x香港小姐丨鄧凱文西班牙旅遊三點式上陣　沙灘派福利製造震撼視覺【多圖】

挑選男裝boxer內褲

向來活躍社交網的她，日前在社交網分享一條短片，片中可見，她正在挑選男性boxer內褲，之後友人問她為什麼在揀boxer，Eris則表示不是幫男朋友揀，而且替自己揀boxer。

之後，她更向鏡頭展示自己正在穿着的短褲，原來正是男裝boxer內褲。

點擊圖片放大
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大派福利

Eris樣貌、學歷條件不俗，畢業於英國諾定咸大學，而且一向十分大方，不時在社交網分享美照「派福利」，可說十分明白本身有何「流量量密碼」。

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