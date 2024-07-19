書展2024︱出書分享新聞主播工作實錄　麥詩敏轉人生軌道：主播不是花瓶

一齣《新聞女王》令中港的電視迷都熱烈追捧，令大家對這個新聞行業充滿好奇。

曾經在TVB工作了8年的前新聞主播麥詩敏，早在電視劇播出前，已在社交媒體拍片介紹主播的日常，曾試過吸引百萬人收看。最近更推出其首本著作《新聞主播工作實錄》，讓大家可以一窺主播的甜酸苦辣。

【新聞之花】麥詩敏以最靚狀態約會 前TVB主播分享外貌急救法【有片】

▲ 推出新書《新聞主播工作實錄》，本周書展舉行分享會。

稱職主播有何條件？

問麥詩敏如果要做一個稱職的主播，有甚麼條件？她的答案是：「口齒伶俐、無懶音，還要有心理準備捱更抵夜。」她沒有忘記當年曾經擔任過主持工作的父親麥振江，每天都陪她讀稿、扮Cue機。「爸爸一開始幫我很多，如果沒有他，真的做唔到。」

初入行，就預了要捱，而新人必經的階段就是通宵更，稱：「凌晨12點至朝早6點，那時只有我一個人當值，要打醒十二分精神；現在不同了，全live就有兩個人。」通宵更時間顛倒，加上初入行甚麼也不懂，經常「食螺絲」連累同事，壓力很大。

回家後想好好睡一覺，但太光；家人活動又有聲響，樓上又有裝修，因此麥詩敏的睡眠質素極差，形容是折磨。「通宵更幾個月後，我就患了手足口病，因為睡不好，免疫力低，發燒、喉嚨裏面生了一點點紅疹，手也有，結果我放了一周病假。」她無奈地說。

▲ 麥詩敏第一晚當主播的樣子，是她試過最短的髮型。

對網民留言一笑置之

麥詩敏為人所熟悉，是因為她入職一個月後報道新聞時，不斷重覆講錯「中東呼吸綜合症」而被揶揄，今天她如何看待這事呢？「那時候好唔開心，驚老細炒，也在想是否應該辭職。後來慢慢調整心態，以平常心看待社交媒體上的留言。網上說什麼也可以，無責任的，所以我現在會一笑置之。」當然今天麥詩敏也不乏支持者，有粉絲唱歌錄音傳給她聽，但也有奇怪的，將人體器官相片傳給她。

有不少人都覺得主播是「花瓶」，麥詩敏會這樣看：「作為主播，並不是讀稿那麼簡單，首先你要理解那段新聞，熟讀之後，讀出來才令人信服。」她回望以前初出茅廬時的「驚青」樣子，也覺不堪入目。「因為初讀新聞時要兼顧很多事情，要慢慢磨練才能控制到表情，好淡定、好有自信。」

▲ 爸爸麥振江是麥詩敏的頭號粉絲，女兒任何報道都會捧場，還不斷「cap圖」給女兒。近日二人還一起做主持，麥詩敏順便偷師。

其實，作為主播也是一個把關者。「我都需要校對新聞稿，有懷疑的話，會拿原稿來看，因為有錯會以為是我的問題，而不是編輯，所以我都會留意有沒有錯別字、內容上有沒有錯。」

做主播也考執生反應。「好像初三新年求簽，求了邊條簽，我們有本書寫晒簽文，即刻查，儘快講出來，都好玩。」

但像大樹倒下這些突發，就要靠經驗累積了。「我們要將現場即刻傳回來的畫面不斷描述，無稿，要執生，最多是編輯提一、兩句，但我們就要看著畫面不斷講，有沒有人受傷？白車到未？那時候無人幫到你。」但像七一回歸、十一國慶的升旗禮，麥詩敏直播過很多次，就可以事前做功課，了解整個流程，直播時就順暢許多。

轉台發展要戒主播腔

這8年的主播生涯，麥詩敏努力地一點一滴地進步，希望在每次報道新聞時，令觀眾留下印象。事實上，當去年6月離開TVB，嘗試投身slasher的行列，不同公司透過社交媒體找她合作，都是認同她過去主播的表現。「其實在大學時有許多presentation的訓練，但面對鏡頭是另一回事。能夠在新聞播片前的30秒流暢地表達到自信，是需要磨練。」

▲ 麥詩敏和高鈞賢合作主持HOY TV的《健康關注組》。

或者那工整的「主播腔」實在太深入骨髓，以致在HOY TV主持一些輕鬆的節目，如《健康關注組》，仍然抹不掉。「工作人員說我似報新聞、做《新聞透視》，但做這些訪談節目，其實是不能硬蹦蹦的。」

麥詩敏在社交媒體交待告別TVB時，曾經寫到：「好多人認為主播是花瓶，但背後每一次的練習、做功課，應對即時突發情況前的準備，是你們看不到的。台上1分鐘，台下的確10年功，花瓶裝滿的，應該說是汗水？」沒有人永遠是花瓶，只有曾經是圈中人，才明白當中的血和淚。

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訪問偶像李司棋感親切

除了新冠疫情期間因為所住大廈圍封與爸爸作現場直播令麥詩敏難忘外，因為拍攝《探古尋源》節目，講述有關選美歷史而訪問了李司棋，也令她印象深刻。

「我小時候有看《真情》，但始終是前輩級的大明星，訪問她有點驚及緊張；但她好nice，把聲好靚及甜美。」她又很感謝司棋姐願意將選美獲獎的獎品——鑽石錶帶去現場讓他們拍攝。

「鑽石錶咁貴重，但她也不介意讓我將鑽石錶戴在手上去拍攝，我真的怕整爛賠唔起啊！」麥詩敏說。

▲ 麥詩敏和司棋姐做訪問後的合照。

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