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施政報告｜工聯會促落實為低收入人士代供強積金承諾　調整供款上下限

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 60 分鐘前

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工聯會今日與特首李家超會面並提交《施政報告》建議。（工聯會fb圖片）

特首李家超正就新一份《施政報告》進行諮詢，工聯會今日與李家超會面並提交建議，促請政府盡快公布取消強積金對冲的配套措施，包括340億的資助計劃，確保取消強積金對冲的安排能於2025年5月1日正式落實。又建議調整強積金供款上下限，並盡早提請修例，在「積金易」平台推出後，落實為低收入僱員及自僱人士代供強積金。

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2020年，時任行政長官林鄭月娥宣佈多項勞工新措施，包括建議為獲豁免強制性公積金供款的低收入僱員和自僱人士代供5%強積金，約20萬名月入少於7,100元的人士受惠，預計當強積金管理局於2024年推出「積金易」中央電子平台後實行。

「積金易」平台在上月26日啟用，料明年底可全面投入運作。工聯會理事長黃國希望政府盡早落實承諾，認為明年是合適時機，又建議應調升下限至1萬元，預計30萬打工仔受惠，政府每年開支約14億元。黃國認為建議務實且已考慮政府財政，「14億元，但能幫到30萬弱勢僱員的退休保障。」

倡為小販「拆牆鬆綁」

另外，為刺激「夜經濟」，工聯會建議政府為小販經營「拆牆鬆綁」。工聯會指，截至去年12月底，香港的固定攤位小販數量僅為5,053個，而流動小販則僅295個，較23年前，減幅分別超過30%及75%，認為極具特色的小販行業正慢慢消失，建議放寬經營範圍的規定，例如在商場營業結束的晚上9至10時後，允許小販在具備衞生處理條件的人行道、後巷等設立攤點，引導其有序經營。工聯會認為，根據各區人口密度合理規劃小販經營時間和範圍，既能為小販提供立足之地，又能保留城市的煙火氣。

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