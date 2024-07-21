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流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

宋芝齡晒價值10萬元的名種狗。

《流行都市》台柱之一的宋芝齡近年擴充吸金版圖，開辦補習班以及進軍金融界，成圈中隱形富婆。

瓣數多多的宋芝齡生活富泰，家住中環半山2千呎豪宅，她更飼養名種狗波索獵犬（Borzoi），價值不菲，身價至少10萬。

住半山養名重犬

近日宋芝齡於社交網連發兩篇有關愛犬Bro的帖文，她寫道：「每當狂風大暴雨，Bro就跑入我房」及以英文寫道：「暴雨和雷雨的聲音讓BRO感到緊張。」

只見原先睡在地板的Bro，每當行雷閃電時，就一臉驚青跳上床，更枕在宋芝齡旁邊休息。

流行都市丨宋芝齡擴充補習社成逆市奇葩　傳緋聞男友安德尊為背後金主？

（取自instagram）

愛犬以三文魚當正餐

宋芝齡聘請3名傭人服侍愛犬，每天以三文魚、牛扒當正餐，每月愛犬的伙食費約6,000元。

對於被冠以「隱形富婆」，宋芝齡於TOPick訪問笑說：「只是大家畀面，這是鼓勵性說話，讓我要努力工作去達標。」

由於飼養的獵犬難以照顧，宋芝齡才聘請一男傭人，至於山頂豪宅只是租住：「因為我未試過搬出來住，加上想讓狗隻多點空間。」

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