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香港小姐2024丨莊曉婷李曼思俞可程到內蒙拍外景　何沛珈水土不服見暈

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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李曼思（左1）、莊曉婷（左2）、俞可程（左3）、陳懿德（右2）‵何沛珈（右1）。

《2024香港小姐競選》15強外景拍攝已陸續展開，第一批候選佳麗5號莊曉婷（Kimmy）、6號李曼思（Adria）和15號俞可程（Kanis）於17日早上出發到內蒙古，並由兩位師姐何沛珈（Roxanne）及陳懿德帶領進行外景拍攝。

3位佳麗到埗內蒙古呼和浩特後，即馬不停蹄與兩位師姐坐7小時車程抵達正藍旗，翌日（7月18日）便馬上進行行程豐富緊密的外景拍攝工作。3位佳麗首個任務是跟當地人學習製作查干伊德（蒙古奶食品），有板有眼。

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3位佳麗認真學習製作查干伊德。

香港小姐2024丨佳麗首次到訪內蒙

至於第二個任務則是學習製作蒙古族傳統服飾—察哈爾服飾，之後更齊齊穿上察哈爾服飾化身蒙古美女，在大草原上打卡留倩影，配上靚爆日落，畫面唯美！

由於3位佳麗同樣是首次到訪內蒙古，心情自然興奮又期待，問到內蒙古之行最期待環節，熱愛運動的Kanis說：「參加那達慕大會（蒙古族一年一度的傳統體能運動競技節日），我本身好鍾意運動。」Adria期待入住蒙古包：「好多人都話係冬暖夏涼，好想體驗吓係咪真係咁！」Kimmy則期待參觀大召寺：「因為聽講今次仲邀請到當地嘅住持出嚟，係一個好難得嘅經驗。」

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香港小姐2024丨學整查干伊徳

對此，製作組補充，大召寺住持一般不會在寺內隨意走動及接見信眾，今次大召寺住持除與3位佳麗見面，還會帶她們走進平常不能拍攝的寶殿，引領她們點燈及祈福。

提到學整查干伊徳有板有眼，原來Adria與Kanis平時均有下廚習慣，Adria笑言：「我煮嘢食算ok啦，啲朋友讚我番茄炒蛋好好食，但我自己鍾意烘焙多啲。」Kanis則指自己其一個興趣是煮食，更謂有拍Vlog放上官方網站開心share。Kimmy則自認廚藝普通：「普通嘅煎蛋我都識嘅！」對於今次有兩位師姐Roxanne和德德帶隊，三位佳麗異口同聲指獲益良多，並謂學了不少上鏡拍攝技巧和如何放鬆緊張心情。

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香港小姐2024丨何沛珈身體不適

此外，Roxanne日前抵達內蒙後上載IG限時動態，透露身體不適嘔了4、5次，身處內蒙古的沛珈受訪時透露：「嗰日要坐7個鐘頭車，跟住我又喺車度溫奧運嘅資料，本身都有啲暈車浪，同埋嗰日日頭又比較曬。」

Roxanne續指，幸好休息過後便沒事：「好彩第二日已經好番好多，我都有爭取時間休息，唔使拍嘢時就閉目養神，拍攝團隊亦有互相照顧。」

同時，她感激李曼思Adria於其不適期間幫忙扶她返回房間之餘，還主動幫Roxanne拎行李，相當貼心。Roxanne又謂為了不影響拍攝進度，就算「有啲暈」亦會堅持繼續拍攝，認真專業。

3位港姐候選佳麗向兩位師姐偷師。

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