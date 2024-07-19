妨礙司法｜男警涉向女淫媒性伴通水　官指未能證知對方身分裁定脫罪

▲ 被告呂偉霖被裁定意圖妨礙司法公正罪脫。（陳曉欣攝）

已婚尖沙咀特遣隊男警涉在掃黃行動中通風報信，致賣淫集團女淫媒聞風先遁。男警因丟棄與女子通訊的「鬼機」，被控意圖妨礙司法公正罪，今（19日）在荃灣法院（暫代區院）被裁定無罪，已認罪的女被告則被判入獄3年。法官指，中年男女各自出軌實屬等閒，被告沒過問太多女被告的事似乎是遊戲規則，又相信被告沒有能力取得警方的掃黃資訊，故他與女被告斬纜後丟棄「鬼機」，避免姦情敗露也合理。

被告呂偉霖（46歲，報稱公務員），被控於2022年12月5日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即棄置一部他用作與孟凡月溝通的手提電話。

持內地證件來港的女被告孟凡月（33歲，無業），已承認依靠他人賣淫的收入維生等5罪。

▲ 荃灣裁判法院外貌。（資料圖片）

法官林嘉欣裁決時指，控方主要依賴被告在錄影會面的招認，被告承認與女被告是性伴關係，但否認知道對方是非法入境者和賣淫集團一分子，對方也不知道自己是警員。

法官指被告的解釋非完全不可信，因中年男女各自出軌實屬等閒，被告承認因好色而與女被告交往，沒過問對方太多的事似乎是遊戲規則，有婦之夫為免小三纏身，不透露自己的背景也合理。

法官又指，被告當時隸屬的隊伍主要負責調查爆竊搶劫的罪行，掃黃屬其他隊伍負責，被告隊伍僅輔助之用，法官相信被告當時沒能力，亦不曾取得掃黃資訊向女被告通風報信。

法官指，被告稱不知道女被告身分的說法可能屬實，兩人的通訊可能只是甜言蜜語，被告在兩人斬纜後丟棄手機，以免姦情敗露也是合理，被告也可能不知道機內有具證據價值的內容，遂裁定罪脫。

就女被告之判刑，法官引述被告求情，被告的父親生意失敗，母親患癌，家庭經濟壓力大，被告望早日獲釋回鄉照顧家庭。法官就5罪判監3年，並下令充公涉案佣金。

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