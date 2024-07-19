多啦A夢｜K11文化藝術區Victoria Dockside慶祝　《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展全球首站正式開幕

▲ 《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展全球首站正式開幕！

生活是藝術的展現，就像多啦 A 夢的「隨意門」開啟了充滿想像的旅程。位於 K11 文化藝術區 VictoriaDockside 的文化零售地標 K11 MUSEA 將化身成奇幻夏日童夢幻境，呈獻超過 100 個重新構想的藝術與文化體驗。「奇幻夏日： 100 童夢新想像」包括全港獨家「100%多啦 A 夢獨家限定主題 Café」，以及沉浸式的藝術展覽和裝置、奢侈品牌限定店、獨家親子工作坊、週末驚喜禮遇和 KULTURE 11 精彩表演和藝術導覽等活動。

K11 MUSEA作為港人和旅客必訪之地，致力塑造一個結合創意、文化和商業的獨特生態圈，為賓客提供全方位的體驗，重塑人們與藝術和文化的互動方式，並進一步鞏固 K11 集團文化零售的營運理念。

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「100%多啦 A 夢獨家限定主題 Café」— 樂趣滋味無窮

K11 文化藝術區 Victoria Dockside 為慶祝由創意品牌 AllRightsReserved (ARR) 攜手 Fujiko Pro 主辦的《100%多啦 A 夢 & FRIENDS》巡迴特展全球首站正式開幕，特別於 7 月 13 日至 8 月 30日期間呈獻全港獨家奇100%多啦 A 夢獨家限定主題 Café」，誠意邀請一眾多啦 A 夢忠實朋友，一同於Artisan Lounge by LUBUDS 開啓一段想象力無窮的美食之旅。

「100%朋友召喚鈴」圖案呼應了首次於此次展覽，以及為香港度身訂造的原創短篇動畫中新登場的特別法寶，它巧妙地融入在多款菜式之中，例如 100%朋友召喚鈴龍蝦牛油果三文治拼薯條（港幣 198元）和多啦 A 夢最愛的甜點豆沙包紅豆班戟（港幣 118 元)。在美味可口的餅皮之間，更隱藏了一個可食用的多啦 A 夢迷你版模型，為賓客帶來令人會微笑的驚喜。

炎炎夏日想要解暑，多啦 A 夢荔枝梳打（港幣 78 元）絕對是夏季清涼消暑的最佳選擇。此外，賓客亦可選擇香醇的多啦 A 夢鮮奶咖啡（港幣78 元）或 100%朋友召喚鈴泡沫咖啡（港幣 78 元）。兩款咖啡的表面均有多啦 A 夢的可愛臉龐和精緻的鈴鐺造型，宛如藝術品，為一天多啦 A 夢主題之旅添上更多打卡機會。

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「100%多啦 A 夢獨家限定主題 Café」

日期：2024 年 7 月 13 日至 8 月 30 日

時間：10AM – 10PM

地點：K11 MUSEA 地下 Artisan Lounge by LUBUDS

接受網上預約或即時入座

《100%多啦 A 夢 & FRIENDS》全球巡迴特展首站亮相 K11 文化藝術區Victoria Dockside

由 AllRightsReserved （ARR）攜手 Fujiko Pro 呈獻的奇100%多啦 A 夢動漫藝術展覽廳」及奇100%多啦 A 夢空中樂園」將於 K11 MUSEA 6 樓 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle 及位於戶外的 Sculpture Park 亮相。賓客可在此欣賞為香港獨家度身打造的原創短篇動畫，並與 36 個全球首次登場的多啦 A 夢雕塑打卡合照。

賓客亦可免費入場參觀於尖沙咀 K11 MUSEA 地下 Promenade 海旁位置及星光大道登場的奇100%多啦A 夢户外展區」，盡情欣賞超過 30 個真人大小的多啦 A 夢雕塑及一尊全球最高、達 12 米的多啦 A 夢充氣雕塑。

此外，「100%星光大道」則向香港珍貴而輝煌的電影歷史致敬，特別展出 13 位城中知名電影人的漫畫造型立牌，賓客可以踏上一條以多啦 A 夢主題顏色為創作概念的「藍」 地毯，與古天樂、袁澧林、周杰倫及吳彥祖等一眾巨星相遇。立即瀏覽 KLOOK 專頁預約免費展區入場參觀日期和時間！

《100%多啦 A 夢 & FRIENDS》巡迴特展（香港）

日期： 2024 年 7 月 13 日至 8 月 11 日（收費展區至 8 月 18 日）

地點： K11 MUSEA 地下 Promenade、6 樓 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle 及 Sculpture Park

預約免費展區：Klook 專頁

奢侈品牌獨家限定店——時尚愛好者必到

除了為《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展提供理想場地，K11 MUSEA 還與頂級奢侈品牌合作，為賓客呈現非凡體驗。在不懈的努力下，K11 MUSEA 將為賓客呈獻多個奢侈品牌獨家限定店。

在新任創意總監Chemena Kamali的帶領下，Chloé在亞洲的首家期間限定店推出期待已久的全新2024秋季「The Beginning Collection」，賓客可跟隨這家巴黎最炙手可熱的時尚品牌領略前所未有的奢華體驗。

Tod's 將於 7 月 19 日至 8 月 8 日期間推出香港獨家期間限定店 ——「意式庭院」。這間限定店以意大利鄉郊別墅的傳統花園為靈感，將和諧、高雅與傳統融而為一，散發濃濃的意式氛圍。賓客可置身於綠色牆壁和皮革架子之間、巨型棋子和馬形雕像之中，探索雕刻於籬笆中的雕塑和棋盤遊戲元素，以及配搭精湛皮革工藝的園藝工具，體驗 Tod's 卓越的工藝世界，以及 Tod's 意大利工匠在打造高品質配飾方面的獨特技藝。

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Tod’s奇意式庭院」期間限定店

日期：2024 年 7 月 19 日至 8 月 8 日

時間：10AM – 10PM

地點：K11 MUSEA 地下 Opera Theatre

由下星期至 10 月，在 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶支持創立的 L'ÉCOLE 珠寶藝術學院呈獻奇礦石幻珍」(“Journey with Minerals”) 展覽，並與巴黎高科礦業學院礦物學博物館（Mineralogy Museum of Mines Paris – PSL）合辦，邀請賓客探索礦石奧秘，發掘其優美詩意般的複雜特性。作為學院於香港舉辦的第八場專題展覽，展覽將陳列約四十件展品，並劃分成五個策展主題，包括「物質」、「珠寶」、「科技」、「藝術」和「太空」。每個策展主題將全面呈現礦物特性及其對我們生活深遠的影響。L'ÉCOLE 也策劃了一系列為親子體驗打造的教學活動、免費展覽導賞，及更多互動體驗供珠寶愛好者參與。

L'ÉCOLE 珠寶藝術學院 奇礦石幻珍」展覽

日期：2024 年 7 月 20 日至 10 月 31 日

時間: 每天 1PM – 7PM（特別休館除外）

地點: K11 MUSEA 5 樓 510A

最新影片推介:

K11 MUSEA 與其品牌伙伴共同策劃了一系列親子體驗活動、課程和工作坊供賓客參與其中。此外，K11 MUSEA 旗下 6 個品牌伙伴將會於每周末送出 100 份免費獎品。600 位幸運兒將收到來自 PetitBazaar、Dim Sum Box、PURE、Maison Margiela Fragrance、PUMA 及 MoMA 的驚喜禮遇。

賓客可於以下一系列體驗活動中感受多重玩樂驚喜，踏上想像之旅：

⚫ 香港樂高®探索中心呈獻創意工作坊「Z-Blob 拯救大行動」。賓客將透過工作坊學習樂高® 拼砌技巧，尋找靈感並發揮創意潛能，突破界限，與拼砌達人團隊一同拼砌出 Z-Blob 機械人，成為真正的拼砌專家。立即參加「樂高® DREAMZzz™️ 夢境世界 」主題活動，化身為「夜間特工」！

⚫ PURE 的親子瑜伽課程專為家人與孩子而設，為他們提供一個安全且舒適的環境，讓他們一邊體驗不同的瑜伽 Asana 動作、呼吸練習及正念冥想，一邊加深促進家庭聯繫。瑜伽課堂專為 5 歲或以上的兒童參與，有助增強小孩的專注力和自信心，同時促進他們的身心健康發展。

⚫ 在 Petit Bazaar 奇幻紙皇冠工作坊中沉浸於充滿樂趣的親子手作製作過程。透過製作海星、花等圖案的紙皇冠，喚起充滿活力、燦爛的夏日，一同慶祝大自然的美。不要錯過精彩且免費的氣球贈送活動！

⚫ 181 Fortnum & Mason 上月首次推出夏季主廚系列，主廚 Tiffiany Lo 的菜單深受食客熱捧，這個七月，年僅 21 歲的人氣私房菜廚師黄國樑 (Andrew Wong) 接棒登場，他的首個聯乘三道菜菜單由即日起至2024 年 8 月 17 日於 K11 MUSEA 品牌首個海外旗艦店限定供應。Andrew 的烹飪之路始於 16 歲時在紐西蘭的法國藍帶廚藝學校 Le Cordon Bleu 學習。Andrew 的菜單靈感來自他最初學習烹飪的菜式，每道佳餚彰顯他的蛻變，更仿佛擁有撫慰食客們味蕾和心靈的魔力。

⚫ 在お肉割烹 而今的飯糰製作工作坊中，賓客能夠探索製作美味日式佳餚的藝術，這是一個引人入勝的體驗，超大的飯糰成為焦點，以其巧妙的呈現和美味的口感迷住您的感官。

⚫ 於鏞鏞．藝嚐館細細品味新派粵式下午茶拼盤的同時，在令人屏息的海邊日落映襯下，以流體顏料為您的熊寶貝繪上獨特色彩，創作出自己獨一無二的專屬流體熊。

⚫ KLUB 11 會員和訪港旅客可在 K11 MUSEA 旗下超過 40 多間生活時尚、美容及飲食商鋪，以 MUSEA Summer Pass 享受價值高達 7,000 港幣的獨家夏日獎賞和購物禮遇。

KULTURE 11 作為 K11 MUSEA 的文化計劃，致力締造創意、文化及革新的新世代。KULTURE 11 定期策劃電影放映、音樂及各式藝術表演，引領觀眾探索世界各地的藝術與文化，發掘創意、文化與創新科技的碰撞。K11 MUSEA 誠邀賓客參與由導賞員帶領的免費藝術鑒賞團，一同發掘 K11 MUSEA 作為香

港文化零售地標所呈獻的藝術、自然及建築設計元素，踏上激發全新想象的旅程。更多關於奇幻夏日： 100 童夢新想像」的藝術裝置、文化表演、工作坊、各種產品和驚喜禮遇將不日於官方渠道公佈，敬請期待！期待在香港文化矽谷 K11 MUSEA 相見，一同體驗回憶之旅！

K11 MUSEA 奇幻夏日： 100 童夢新想像

日期: 2024 年 7 月 12 日至 9 月 1 日

時間: 10AM – 10PM

地點: 香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA

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