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宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《愛回家》小花李芷晴（Stephanie）出名擁有「天使臉孔、魔鬼身材」，因而成為不少宅男的女神，而她也十分大方，不時於社交平台派福利。

「愛回家小花」身材勁

近日，李芷晴於小紅書發布動態影片大曬身材，片中她以catwalk形式出場，李芷晴穿上超低胸高衩吊帶透視晚裝，見她四肢纖幼，豐滿上圍和一對白滑長腿超吸睛！

網民紛紛留言大讚：「流曬鼻血了」、「愛回家最靚」、「愛回家入面最中意就係你拉」。

香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】

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不過有眼利網民發現，李芷晴當晚並非以這條晚裝示人，她外披一件外套以及只po照片，另外，她又用簡體字寫道：「秀秀美美的晚禮服，就秀個穿搭，未來會嘗試多點更新的，等我！」

網民估計李芷晴這段「內地限定福利片」是想俘虜內地網民，打開內地市場！

宅男女神丨李芷晴穿露背婚紗派福利　Stephanie：當個為自己做主的女王【多圖】

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