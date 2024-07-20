宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】

《愛回家》小花李芷晴（Stephanie）出名擁有「天使臉孔、魔鬼身材」，因而成為不少宅男的女神，而她也十分大方，不時於社交平台派福利。

「愛回家小花」身材勁

近日，李芷晴於小紅書發布動態影片大曬身材，片中她以catwalk形式出場，李芷晴穿上超低胸高衩吊帶透視晚裝，見她四肢纖幼，豐滿上圍和一對白滑長腿超吸睛！

網民紛紛留言大讚：「流曬鼻血了」、「愛回家最靚」、「愛回家入面最中意就係你拉」。

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不過有眼利網民發現，李芷晴當晚並非以這條晚裝示人，她外披一件外套以及只po照片，另外，她又用簡體字寫道：「秀秀美美的晚禮服，就秀個穿搭，未來會嘗試多點更新的，等我！」

網民估計李芷晴這段「內地限定福利片」是想俘虜內地網民，打開內地市場！

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