反黑英雄丨姚子羚演繹強忍淚水戲騷演技　張振朗深情眼神獲讚：訊息量相當高

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月18日）播出一集，焦點劇情落在徐國賢（張振朗飾）和社團大嫂林雪兒（姚子羚飾）充滿「黑色浪漫」的感情線上。

對徐國賢有著微妙又深厚感情的林雪兒，對這位昔日初戀一直信任不疑，更二話不說將一億港元鉅款贈送予男方。一天，雪兒遭「太子」（謝可逸飾）誘騙到遊艇上施暴，期間邊強吻邊告知林雪兒徐國賢是警方派來的卧底，並指自己可替雪兒幹掉徐國賢。

▲ 《反黑英雄》

林雪兒聽畢先是一個震撼，但為了徐國賢仍默默強忍「太子」狼吻，直到Make Sure「太子」未有將事件告知Big Boss「金爺」（李家鼎飾），才親手槍殺「太子」。

殺人後百感交集、失魂落魄的林雪兒，於碼頭遇上心急如焚趕來營救的徐國賢，數小時前還如熱戀情侶般甜蜜道別的二人，到了當刻變成各懷沉重心思，當刻對望更盡是千言萬語。

▲ 《反黑英雄》

面對出賣了自己亡夫「無良」（黃子恆飾）、但同時又對自己百般呵護的情人知己，林雪兒雖然內心痛苦，但仍佯裝堅強指自己殺了「太子」，但當徐國賢想走到遊艇為其善後時，雪兒即肉緊地拉住徐國賢，並強忍淚水、努力擠出笑容裝作輕鬆謂：「你咁易呃架咩？」

之後，雪兒繼續忍淚兼作故仔指自己只是遭「太子」放飛機，而明知雪兒有隱衷但又不忍揭破的徐國賢，全程眼神盡是心痛，但仍伸出手安撫雪兒，難怪網民大呼情節虐心，大讚編劇有夠「神反轉」。

▲ 《反黑英雄》

網民留言：「賢仔和雪兒的線寫的特別好，寫出了命中註定的宿命感，美麗而傷感」、「黑色的浪漫」、「小賢的一手一握，眼淚都出來了」、「兩個人都為了對方可以不顧一切」。

此外，還有網民笑指子羚與振朗對望的眼神甚有「拉絲感」，即二人看著對方的眼神中、如同有隱形的連接物，視線永遠難從對方身上移開，聽落相當癡纏又浪漫。

▲ 《反黑英雄》

同時，網民還盛讚張振朗望著子羚的「天花板情深眼神」冇得輸：「張振朗深情眼神一絕」、「張振朗演癡情男讓人頂不住」，還有不少網民大讚振朗在劇中顏值比以往更上一層樓，並紛紛稱呼他為「靚仔賢」。

昨晚《反黑英雄》內，子羚還大晒泰文和好記性，除即學即講了兩句簡單泰文，更一口氣背出九種極度翹口的非洲語言名稱，令不少網民大表佩服。

▲ 《反黑英雄》

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