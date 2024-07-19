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北上交通｜港車北上2大App避開港珠澳塞車　簡單3步睇清8大口岸實時路況

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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每當長假期，港珠澳大橋珠海口岸會經常塞車，本文提供2個超方便應用程式，讓一眾「北上發燒友」可以先實時了解路面狀況，避開塞車時段節省時間！

【北上攻略/北上消費/微信/澳門/深圳/港珠澳大橋/珠海口岸/出入境/實時交通】自從港珠澳大橋落成後，不少港人會選擇駕車到北上消費，因其方便以及免去舟車勞頓的麻煩，令「港車北上」成為近年的大潮流。不過港珠澳大橋於珠海口岸每當長假期卻會經常塞車，以下提供兩個超方便應用程式讓一眾「北上發燒友」可以先實時了解路面狀況，避開塞車時段節省時間！

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北上交通｜睇微信《港珠澳大橋珠海口岸》避開塞車

大家可以在出發北上前透過微信查看《港珠澳大橋珠海口岸》官方賬號先了解各口岸的實時路況，預早安排行程，避開塞車情況，為行程節省時間。做法是在微信關注《關注港珠澳大橋珠海口岸》官方賬號後，按「通關信息」，再選擇「大橋口岸實時通關」中觀看。不想登錄微信的話，瀏覽《港珠澳大橋珠海口岸》官方網站查看亦可。

車主可以按需要選擇日期及時段，選擇車流較暢通的時間駕車北上。（圖片來源：微信@港珠澳大橋珠海口岸官方賬號）

在《港珠澳大橋珠海口岸》網頁中，會分為「出境港澳」及「入境港澳」，能即時了解當前時段的路況以及口岸實時畫面。下方有「官方推薦」時段，分為5種日子，包括「星期一至星期四」、「節假日」等，而時間亦分為5種時段，包括「0時至早上10時」、以及「早上10時至下午1時」等，車主可以按需要選擇日期及時段，選擇車流較暢通的時間駕車北上。

在《港珠澳大橋珠海口岸》網頁中，有「官方推薦」時段，分為5種日子，包括「星期一至星期四」、「節假日」等，而時間亦分為5種時段，包括「0時至早上10時」、以及「早上10時至下午1時」等。（圖片來源：微信@港珠澳大橋珠海口岸官方賬號）

北上交通｜澳門交通平台《澳門出行》App

澳門政府宣佈於6月29日起《澳門出行》應用程式會與將於8月16日下架的《澳門交通事務局 交通資訊站》應用程式整合，想觀看澳門各地的實時道路狀況的市民就記得要下載《澳門出行》應用程式。

《澳門出行》應用程式是綜合澳門交通資訊的平台，想收看實時澳門道路狀況的市民，可在「出行資訊」一欄，按「路面實況」，然後選擇想看的分區口岸就能看到口岸的即時交通實況。

想收看實時澳門道路狀況的市民，可在「出行資訊」一欄，按「路面實況」，然後選擇想看的分區口岸就能看到口岸的即時交通實況。（圖片來源：澳門出行應用程式）

另外，在「出行資訊」一欄，亦可點選「口岸視頻」，進入介面後，選擇想了解的澳門跨境口岸，便能得悉即時路面資訊，另外值得關注的是，駕車人士或乘搭公共交通工具的旅客亦可點選左方顯示「入境」和「離境」的藍色車輛標示，觀看出入境車道實況，了解出入境公路人流。

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