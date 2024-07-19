疫後經濟｜調查：逾半小商戶疫後租金升營業額降　新民黨促政府帶頭減租

▲ 新民黨今日發表「地區經濟狀況問卷調查結果」，了解疫後市況。(容海恩fb圖片）

新民黨今日發表「地區經濟狀況問卷調查結果」，了解疫後市況。409名受訪小商戶中，超過一半表示疫後租金上升，但營業額下降。新民黨認為政府帶頭減租，又促政府檢視現行各屋邨商舖和街市的運作模式，參考有效的商業運作模式和策略以增加人流，並加強宣傳。

訪問於5月21日至6月11日進行，新民黨立法會議員容海恩、陳家珮、李梓敬、何敬康今日交代問卷詳情。受訪小商戶中，55%表示疫情後租金上升，下降的只有20%；與此同時，營業額不升反跌，59%表示營業額下降，上升的僅13%。

同期，新民黨主要透過街頭實體訪問，訪問了3477名市民，近半受訪者認為疫後商場及街市人流減少，僅24%認為人流增加；47%認為區內空置商舖增加，2成認為減少。77%滿意區內商品種類，但逾半認為物價上升，28%指物價下跌。

64%受訪者認為租金下調可改善有關情況。新民黨認為，政府應當為小商戶制定支援政策，如帶頭帶頭下調房委會及食環署轄下商場和街市的租金，直接支援小商戶。

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