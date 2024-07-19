東張西望丨「狗婆」走法律罅避食環署　公屋走廊當雜物房臭氣熏天

▲ 《東張西望》

幾年前，《東張西望》曾報道過「狗婆」植小姐長期在鴨寮街霸佔某後巷通道，此行為影響周圍居民生活及生態環境，且試過引發火警，存安全隱患。

當年事件引起全城熱議，連特首都有留意，經過多個政府部門配合後，終於把她霸佔的後巷重見天日。可是多年後的現在，「狗婆」已拉大隊轉戰去到戰巴域街及南昌街的橋底，而他們霸佔的地方更大，甚至連馬路都要霸佔，並且每天都會在此處進行擺賣，既阻車又阻人，亦有街坊表示曾被她們攤開的物品弄到受傷，叫苦連天。

東張西望｜貓仔視根叔為朋友曾私下探望 憶述採訪被推倒：當下被嚇倒

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

東張西望丨出古惑招避食環署

《東張西望》主持黎寬怡欲向「狗婆」拍檔證實情況，但被大聲呼喝：「哎呀哎呀，行開行開，唔講呀！唔好問我！」，更用手撥開黎寬怡。

之後，黎寬怡再繼續詢問這位女士是否認識「狗婆」，她卻激動衝向攝影師大叫：「做咩影我呀？」，並意圖搶走攝影機。

《東張西望》繼續跟進事件，原來狗婆正正就住在附近的公屋，而狗婆與拍檔的婆婆分工合作默契，懂得如何在「做生意」時避開食環署。

原來，食環署每日都到現場拍照，但拍完照、站一下便離開，婆婆們一見食環署執法人員便會將東西搬上行人天橋，而行人天橋則屬於房屋署管理，來回「搬家」可逃避責任，等食環署執法人員一走，婆婆們就會繼續回來擺檔。

東張西望丨大聲夾惡架單車逃走

狗婆見到《東張》拍攝，她就拿著手機反拍攝影師並激動地說：「你影我做乜先？我問你！你係邊個部門㗎？係咪《東張西望》啊？出嚟作嘢呀嘛！出嚟玩嘢呀嘛！屈人哋呀嘛，係咪啊？男人老狗！」狗

婆邊走邊罵，並到天橋下提醒拍檔要小心節目組的工作人員。跟著狗婆在天橋上留守，看守著「貨物」，但趁《東張》沒留意時就立即逃走，黎寬怡繼續追訪她：「點解你啲嘢擺晒出嚟呢？但係你又唔執返好嘅？同埋好多街坊話你喺附近住㗎喎，點解唔返屋企瞓，要喺條街瞓嘅？同埋你就咁走咗你唔擔心自己啲家當咩？你係唔係同其他婆婆一齊夾份係度做生意？」

最新影片推介：何雁詩專訪

狗婆突然又走回天橋，完全沒有理會跟在後面的主持及攝影師。

走回天橋後，坐上單車並大叫：「做咩啊？行開啲，非禮！報警拉你哋！痴線㗎真係！你非禮啊！狗婆啊！狗婆，我問你係咪狗婆，狗婆啊，我問你啊，邊個係狗婆？我依家問你啊！狗婆呢？我問你啊！邊個叫狗婆？」

狗婆罵完後便架著單車不顧馬路上的紅綠燈離開，而食環署亦在數天後清理了巴域街及南昌街橋底的雜物。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

東張西望丨已被扣滿16分

《東張西望》繼續跟進事件發現「狗婆」所住的公屋單位也有囤積雜物的問題，而且擺滿走廊，嚴重影響鄰居生活，無奈居民不果十多年仍未解決問題，怒斥房屋署執法不力，而且單位已出現害蟲和異味等問題，而且更阻礙走火通道。

攝製隊拍攝時，大廈保安召喚房屋署職員到場，「狗婆」繼續用粗口大罵鄰居和攝製隊，之後並逃去。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

房屋署安排十多名清潔工清理「狗婆」門外走廊、樓梯間等大批雜物，而且清走雜物裝滿十幾桶垃圾桶。主持人黎寬怡在事後到現場表示，雖然雜物已清走，但仍感受到很強烈異味。

而事後，房屋署以書面回覆《東張西望》指，今次事件已向相關人士扣7分，由去年起累積下來已扣滿16分，所以房屋署已向事主發出「遷出通知書」正式中止租。不過在《東張西望》預告今晚內容可目，鄰居對「狗婆」是否真的遷出抱懷疑態度。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5