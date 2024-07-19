DSE｜港專DAE課程第2年推出收生高於去年　紀律部隊相關課程最熱門

▲ 港專指DAE課程截至周一（15日）收生數字按年上升。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）已於周三（17日）放榜，香港專業進修學校（港專）指，第2年開辦的應用教育文憑（DAE）課程，截至周一（15日）收生數字高於去年，部分選修群組幾近滿額。完成課程的學生，可取得等同DSE 5科2級（包中、英文）的學歷銜接升學。

4個紀律部隊選修群組包括「紀律部隊」、「入境及海關人員備考訓練」、「消防備考訓練」及「學警預備訓練」在各個學習範疇中佔報讀人數比例最多，而港專與「香港警察學院」合辦的全新課程「學警預備訓練」則最受歡迎，通過遴選的學生將獲安排到「香港警察學院」修讀3個指定選修科目。

港專語言通用教育學部主任周漢杰指，截至本周一（15日）的第1階段報名期，港專DAE課程收生數字較去年上升，當中以智能科技應用及手機程式設計相關課程升幅最高，報讀人數有近兩倍增長，相信與政府近年積極推動創科發展，行業前景明朗，吸引不少年輕人入行。港專DAE課程現已進入第2階段報名，部份熱門選修群組，如紀律部隊及醫療護理相關選修科目已接近滿額，詳情可瀏覽院校網頁。

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