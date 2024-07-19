東張西望何伯｜何太欲改嫁到美國帶何伯做管家 何伯睇清楚真面目未？

▲ 何伯與「新何太」因上《東張西望》受訪成名。

阿伯的退休生活本來平靜踏實，子女各自事業有成，他的生活無憂。

突然有天，面前乍現一個比他年輕三十多載的女子，對方主動給他送湯、送暖、投懷送抱，阿伯又怎能抵禦從天而降的溫柔鄉？

阿伯很清楚遊戲規則，要留住這個女人，最有效的秘技就是錢，他不惜大灑金錢送她名錶和首飾，還不忘吹噓自己擁有的存款數目。女人果然順利甚麼都依他，還主動跟他閃婚呢！

不過，阿伯也不會愚蠢得不知道，定期存款若提早提款是要罰錢的，所以他順太太意思到銀行要求提取一百萬元，其實有可能是拖延時間。惟他萬萬也料不到，子女們會反對他這段婚姻而跟他斷絕聯絡。

自此，阿伯就跟隨着新太太，過着比過山車還要刺激的生活，接受電視台訪問、街上被人認出飄飄然啊，然後隨太太回內地生活。可惜蜜月日子奇短，太太開始對他呼呼喝喝，命令他做大小家務，甚至要幫她把底褲吹乾……但他已騎虎難下，惟有對着鏡頭結結巴巴地說：「我好幸福呀……賢妻對我……好好㗎！」

每天，他目睹「賢妻」網上直播兇巴巴口吐毒蛇地罵他的亡妻和子女時，他不會背脊發涼嗎？

直至這天，他親眼目睹「賢妻」跟網友說，她會再嫁去美國，到時帶同阿伯去當管家，老公霎時變成老爸……阿伯終於看清楚這個女人的真面目吧，全世界都早已洞悉，她只是貪你的四百五十萬元呢！

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