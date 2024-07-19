  • 29°C
香港時間 : 2024719日 (五) 21:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望何伯｜何太欲改嫁到美國帶何伯做管家 何伯睇清楚真面目未？

家事百科

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何伯與「新何太」因上《東張西望》受訪成名。

阿伯的退休生活本來平靜踏實，子女各自事業有成，他的生活無憂。

突然有天，面前乍現一個比他年輕三十多載的女子，對方主動給他送湯、送暖、投懷送抱，阿伯又怎能抵禦從天而降的溫柔鄉？

阿伯很清楚遊戲規則，要留住這個女人，最有效的秘技就是錢，他不惜大灑金錢送她名錶和首飾，還不忘吹噓自己擁有的存款數目。女人果然順利甚麼都依他，還主動跟他閃婚呢！

TOPick一分鐘
旅行收納法｜女士出門必帶化妝品/護膚品/小飾物　收納師用小法寶教整齊又慳位收納法

不過，阿伯也不會愚蠢得不知道，定期存款若提早提款是要罰錢的，所以他順太太意思到銀行要求提取一百萬元，其實有可能是拖延時間。惟他萬萬也料不到，子女們會反對他這段婚姻而跟他斷絕聯絡。

自此，阿伯就跟隨着新太太，過着比過山車還要刺激的生活，接受電視台訪問、街上被人認出飄飄然啊，然後隨太太回內地生活。可惜蜜月日子奇短，太太開始對他呼呼喝喝，命令他做大小家務，甚至要幫她把底褲吹乾……但他已騎虎難下，惟有對着鏡頭結結巴巴地說：「我好幸福呀……賢妻對我……好好㗎！」

每天，他目睹「賢妻」網上直播兇巴巴口吐毒蛇地罵他的亡妻和子女時，他不會背脊發涼嗎？

直至這天，他親眼目睹「賢妻」跟網友說，她會再嫁去美國，到時帶同阿伯去當管家，老公霎時變成老爸……阿伯終於看清楚這個女人的真面目吧，全世界都早已洞悉，她只是貪你的四百五十萬元呢！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 鄧藹霖

網絡熱話 夫妻之道 東張西望 退休

最高瀏覽

雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋
生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
天氣預報｜天文台最新掛波時間表　風暴料今晚闖本港800公里
天氣預報｜天文台最新掛波時間表　風暴料今晚闖本港800公里
東張西望何伯丨「新何太」對何伯達容忍度臨界點　公開大罵對方：你係咪教唔精呀？　　
東張西望何伯丨「新何太」對何伯達容忍度臨界點　公開大罵對方：你係咪教唔精呀？　　