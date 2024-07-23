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升中派位2024｜英小尖子跟爸爸步伐考入英皇　歷親人癌逝決心研發治癌藥

升學教育

撰文： 任薏

發布時間： 19 分鐘前

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英皇書院同學會小學同學蕭傲軒，跟從爸爸步伐考入英皇書院，曾歷親人癌逝決心研發治癌藥。

【升中派位/英皇書院同學會小學/英皇書院】成長讀書路上，父母總會陪伴在旁，為孩子鋪路。英皇書院同學會小學的小六學生蕭傲軒跟從爸爸步伐，成功考入英皇書院，薪火相傳。傲軒一向以自律的態度學習，取得佳績，同時也發展音樂，獲得多個口琴比賽獎項。成長路上屢獲成就的他，原來曾經歷親人患癌離世，望見家人的痛苦，令他立志從事藥物研究，治療癌症。

傲軒升讀英皇書院，並非只受爸爸影響，更多的是為了口琴。傲軒的爸爸是英皇書院同學會小學和英皇書院的舊生，因此希望傲軒能夠接受同樣的教育，不過傲軒坦言，最初並非只考慮英皇書院，也有考慮其他學校，最後令他改變想法的是，他知道一位曾教導過爸爸的音樂老師，之後也會成為他的音樂老師，他認為這種「傳承」非常特別，因此選擇英皇書院。

我看到英皇書院有位老師叫Miss Fung，她有教爸爸那一屆，我想如果她也可以教我那一屆，也挺特別，所以就揀英皇。

傲軒表示升讀英皇書院非是受爸爸的影響，大多原因是一位同樣教導過爸爸的音樂老師。（陳慧安攝）

口琴比賽多次奪冠 學STEM編寫醫療程式

傲軒在校成績優異，校內排名一直維持在3至10名內，同時也有發展音樂，獲取不少佳績。傲軒是學校口琴精英隊成員，自小一開始學習口琴，以往參與不少口琴比賽，多次勇奪冠軍，當中包括聯校音樂大賽、香港學校音樂節首爾國際口琴節。

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能夠吹得一口出色的口琴，當中少不免對樂器的喜愛，「因為小時候接觸的口琴，很小也很輕，可以發出不同好聽的音色，吹完出來也覺得很放鬆，所以我喜歡這個樂器」。除了口琴外，傲軒也有學習打鼓，家中設有電子鼓，空餘時間便會打鼓練習。

另外，傲軒在STEM也有所發展，他表示曾編寫可以辨別病人傷勢的應用程式，當中更設有急救教學影片，以幫助有需要的人「它會辨認輕傷或重傷，如果你們不懂什麼急救，也有影片教學」，未來傲軒助人的想法更大，他希望日後應用程式能夠檢查內傷症狀，對病人作出更準確地治療。

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親人患癌去世 立志研究治癌藥物

年紀輕輕就對醫學有想法的傲軒，不但是因為擁有一顆助人之心，更大的原因是曾經歷親人患癌離世。他表示，以往有親人因為癌症去世，見身邊家人為此感到痛苦，令他萌生「救人」的想法，研究藥物治療癌症。

我想去救這些人，想去研究藥物，減輕病人的痛楚，和治療類似癌症的絕症。

背書感沮喪 玩音樂做運動舒壓

面對考試，難免會感壓力，要適時舒壓才是最有效的溫習法。傲軒坦言，溫習背課文時會因為「背不入腦」而感到沮喪，為了可以放鬆情緒，便會到附近散步，或玩音樂，之後再開始溫習。他又表示，父母平日會幫忙分配時間，在練口琴時又會從旁指導，不會讓他太辛苦。

平時父母也會幫忙分配時間，如果他看到我練得太辛苦，會叫我停一停，休息一下再繼續，或者去洗澡睡覺。

不少人努力溫習，也是希望可以取得好成績，成功升讀心儀中學。對於升中，傲軒表示最重要是不要給自己太大壓力，又指雖然升中是人生必經階段，但同時也是一個讓自己探索、尋找興趣及長處的機會，無論升中結果如何，升讀後也總會找到適合自己發展的地方。

傲軒自小一開始學習口琴，以往參與不少口琴比賽，每次也勇奪冠軍。（陳慧安攝）

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