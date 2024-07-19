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DSE｜ 「死讀書、讀死書、讀書死」 殿堂級DJ：社會大學每天都在考DSE

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發布時間： 1 小時前

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2024年DSE已在7月17日放榜。

對於大部分學生，七、八月是沒有太多心理負擔的「放暑假」，但對於高中生，「放」是「放」，不過是懷着患得患失心情的DSE放榜。據報道，近年因為少子化和移民潮，DSE考生大減，以前是人浮於「事」，這個「事」可以解釋為香港幾間高等學府，如今是「事」浮於人；因為考生少了，競爭也少了，成績優異的學生大可「睇定啲」，才選擇想入讀的大學，反而，大學與大學之間就為了吸引更多尖子學生，各出奇謀。

每到放榜日，我總忍不住要多口兩句我的「老生常談」：入讀大學，除了知識，更是學習長大成人的過程，前人有「死讀書、讀死書、讀書死」的溫馨提示，目的想我們除了讀書，也要學做人，無論這一次的放榜成績如何，即使入不了高等學府，也沒有甚麼大不了！我的經驗告訴我，當一個人步入社會工作時，你的學歷在頭三年，可能還有點用處，三年之後，就要見真章，甚麼高學歷，都要放在一邊，大家比拼的，是人生歷練。

前輩智者曾經講過：「一個學生，讀幾多年書才考一次DSE？入到社會大學，每天都在考DSE，每個月都要放一次榜，高官們談得興高采烈的甚麼KPI，還不是參考了各大私人機構考核人才的晉升指標？這個指標，比DSE嚴格一百倍！」聽過龜兔賽跑的故事嗎？做隻小睡片刻的自大兔，抑或一步一腳印的老實龜，是你自己的選擇，DSE不會出現這條選擇題，但卻是你人生的必答題。

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撰文 : 鄭丹瑞

中小學教育 職場文化 DSE

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