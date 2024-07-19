追逐夢想｜社會吹捧有「夢想」的人才是人上人 沒有夢想仍有權活得有質感

▲ 《哪一天我們會飛》劇照

社會吹捧有「夢想」的人，好像有夢想才是人上人。環觀四周傳媒報道，都是離不開「放棄高薪厚職追尋夢想」、「放棄百萬年薪開小店」等故事，不是說這些故事不好，當中的主角需要勇氣和堅持，才成就這樣的決定，我是非常佩服的。但我想說的，是人的選擇和偏向有很多種，不見得個個都要有「夢想」才能配得上一個人生。

有些人，實在沒有具體「夢想」的，但他們也不是鹹魚呀！人活得夠久，就會領悟到一個人能否在日常生活的當下之中有感悟、可能比他有沒有夢想重要得多。

很喜歡一行禪師在《生命即當下》說過的一句話：「我們嫻熟於為生活作準備，卻並不擅長於生活。」經常夢着未來要怎樣怎樣，眼光放在遙遠的何時，卻沒辦法活在當下好好生活、好好感受、好好關心，也是人生一種錯過。追逐夢想，若令自己錯過當下踏實地體會和細味一步一腳印，那人生就只剩下一個聽起來或許是很堂皇，卻遙不可及的未來夢想。

社會和傳媒都把追逐夢想的人說得很棒，好像一個人無時無刻都要有個夢想，人生才有意義。而且不僅要有，還好像要聽落去夠宏大或偉大，才叫不枉此生。於是乎，有些人：一、學曉夾硬要搵個夢想去講或去追，即使自己其實並非由衷地熱愛；又或：二、掛住要夢想成真而忽略了美好的當下和身邊的人與事。

所以，從來不問年輕人有甚麼夢想，因為那是個多麼令人感到有壓力的問題。沒有夢想，仍然有權活得有質感。對我來說，反而他們能否學曉對日常生活中的人與事有所感悟，這個能力遠比追尋夢想的能力更為重要。一個人若連當下都未能懂得怎麼活得好，那些夢想其實只是幻想。

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