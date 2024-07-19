退休生活｜一生只為生計和家庭打拼 退休後無所事事淪落與老伴罵戰

▲ 《香港愛情故事》劇照

歐洲國家盃曲終人散，對我來說，最大的得着，是發現自己仍然非常熱愛睇波。

潮流不斷改變、人生也不斷轉變，試問有幾多年少時的興趣能堅持到今天？老實說，基於大部分球賽都在深夜上演，我在球壇的活躍程度已大不如前，但多得歐洲國家盃，讓我重拾睇波的熱情，不怕捱更抵夜、不理翌日要工作或要湊孩子上學；一坐在電視前，腎上腺素便馬上飊升；看見入球或射失了，仍是會破喉大叫……難得這份熱情熱血已經在我人生裏翻滾了四十年。

人近半百，難免會想到退休，甚至年老時的生活。眼看一些長輩，一生只為生計和家庭打拼，到了退休後，明明可享清福，才發現自己時間太多，但興趣太少，終日無所事事，不知如何打發時間，到頭來不是悶出病來，就是天天與老伴罵戰。

所以，我鼓勵做人應該興趣多多，到了退休之後才不愁寂寞：行得走得又有財力的話，我當然想放眼世界、走遍天下；即使無錢，甚至連走動的能力也沒有，我仍可以躺在狹小的空間裏享受我的好日子，因為還有無數的電視劇和電影想看，書架上還有太多的書籍未閱讀，手機裏尚有無限關的Candy Crush讓我去破，還有世界盃、歐國盃、歐聯、英超、西甲、奧運……等待我去喝采！生有可戀，無論甚麼年紀，對天下萬物仍充滿好奇、期待與激情，這才叫豐盛的人生嘛！

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