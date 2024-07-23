溫故知新︱重溫小六中文句式學習重點 掌握不同標點符號用法
升學教育
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
不少同學在中文作文試卷中，經常因用錯標點符號而被扣分。TOPick一連五日和大家「溫故知新」，助家長和孩子在家中鞏固所學、熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。
標點符號是書面語言中用於標示句子結構、表達語氣和節奏的符號。以下是常見的標點符號及其用法。使用標點符號時應注意適當的位置和用法，以確保表達的準確性和清晰度。
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常見的標點符號及其用法：
|常見標點符號
|標點符號
|用法
|1. 句號
|「。」
|用於結束陳述句、命令句或帶有完整意義的問句。
|2. 逗號
|「，」
|表示語句的短暫停頓。
|3. 問號
|「？」
|用於結束疑問句。
|4. 感嘆號
|「！」
|用於表示驚訝、興奮或強調的語氣。
|5. 頓號
|「、」
|表示並列連用的詞、語之間，或標示條列次序的文字之後。
|6. 冒號
|「：」
|用於引出解釋、例子、引文或對話。
|7. 分號
|「；」
|用於分隔兩個相關但獨立的句子。
|8. 引號
|「」『』
|用於引用直接的話語、文章標題、標語或特定用法的詞彙。
|9. 括號
|「（）」
|用於插入附加信息、解釋或注釋。
|10. 破折號
|「──」
|表用以標明行文中註釋說明的語句，或話題的轉變、聲音的延長。【註１】
|11. 省略號
|「……」
|表示省略或暗示未完的內容。
|12. 着重號
|「 · 」
|表示文中需要強調的詞語或句子，使用時文下打點，直排時則標在字的右側。【註２】
|13. 連接號
|「—」、「-」及「～」
|連接號用以表示時間、地點、數目等的起止。【註３】
|14. 間隔號
|「‧」
|表示月份和日期、書名和篇名之間的分隔。【註４】
|15. 書名號
|雙書名號「《》」
|表示書名或篇名。【註５】
|16. 專名號
|「___」
|標示人名、地名、朝代名等
【註1】破折號「──」用法及【註2】着重號「 · 」用法
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【註3】連接號「—」、「-」及「～」用法及【註4】間隔號「‧」用法
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【註5】書名號「《》」用法
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練習題
標點符號：在適當的位置填上標點符號，引號、括號作一個計算。
【答案】＃答案只供參考。
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