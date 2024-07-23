溫故知新︱重溫小六中文句式學習重點　掌握不同標點符號用法

▲ 溫故知新中文科搶分練習題答案。

不少同學在中文作文試卷中，經常因用錯標點符號而被扣分。TOPick一連五日和大家「溫故知新」，助家長和孩子在家中鞏固所學、熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

標點符號是書面語言中用於標示句子結構、表達語氣和節奏的符號。以下是常見的標點符號及其用法。使用標點符號時應注意適當的位置和用法，以確保表達的準確性和清晰度。

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常見的標點符號及其用法：

常見標點符號 標點符號 用法 1. 句號 「。」 用於結束陳述句、命令句或帶有完整意義的問句。 2. 逗號 「，」 表示語句的短暫停頓。 3. 問號 「？」 用於結束疑問句。 4. 感嘆號 「！」 用於表示驚訝、興奮或強調的語氣。 5. 頓號 「、」 表示並列連用的詞、語之間，或標示條列次序的文字之後。 6. 冒號 「：」 用於引出解釋、例子、引文或對話。 7. 分號 「；」 用於分隔兩個相關但獨立的句子。 8. 引號 「」『』 用於引用直接的話語、文章標題、標語或特定用法的詞彙。 9. 括號 「（）」 用於插入附加信息、解釋或注釋。 10. 破折號 「──」 表用以標明行文中註釋說明的語句，或話題的轉變、聲音的延長。【註１】 11. 省略號 「……」 表示省略或暗示未完的內容。 12. 着重號 「 · 」 表示文中需要強調的詞語或句子，使用時文下打點，直排時則標在字的右側。【註２】 13. 連接號 「—」、「-」及「～」 連接號用以表示時間、地點、數目等的起止。【註３】 14. 間隔號 「‧」 表示月份和日期、書名和篇名之間的分隔。【註４】 15. 書名號 雙書名號「《》」 表示書名或篇名。【註５】 16. 專名號 「___」 標示人名、地名、朝代名等

【註1】破折號「──」用法及【註2】着重號「 · 」用法

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【註3】連接號「—」、「-」及「～」用法及【註4】間隔號「‧」用法

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【註5】書名號「《》」用法

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練習題

標點符號：在適當的位置填上標點符號，引號、括號作一個計算。

【答案】＃答案只供參考。

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