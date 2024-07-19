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啟德郵輪碼頭｜郵輪及遊艇業協會遷星洲　批港府管理欠佳、吸引力減

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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（資料圖片）

當局近年大力推動旅遊業，出招為啟德郵輪碼頭增設巴士線，業界亦辦市集吸客，惟未見起色。香港郵輪及遊艇業協會在本月10日撤出香港，並遷往新加坡。協會義務總幹事楊梓呈表示，近年其他城市在開放港口方面均大力推出政策支持，批評政府沒有全面政策推動郵輪業發展，考慮到營運成本決定撤出香港。旅議會則認為，協會撤出對業界沒有太大影響，過去兩年郵輪訪港受疫情影響，相信未來到港的郵輪會逐步增加。

翻查啟德郵輪碼頭船期表，今年6至8月的暑假檔期只有4艘郵輪訪港。楊梓呈指，香港的吸引力「無以前咁多」，碼頭方面及品牌對香港形象較以往不同，因此總部覺「不如就唔要香港」遷往新加坡啦。楊梓呈表示，郵輪需要補給或把香港當作中轉站才會來港，並非以香港作為母港，如要給予旅客體驗，協會會比較其他城市，或碼頭的成本、接待力等，香港在這方面的支援相對較慢。

去年8月協會舉辦「迷你香港市集」，引入本地品牌進駐碼頭吸客，但楊梓呈指碼頭營運商不配合指示，分流情況不清晰，認為政府沒有全面政策推動郵輪業發展。

旅議會：對業界沒有太大影響

旅議會總幹事楊淑芬認為，香港郵輪及遊艇業協會撤出本港當然不是好消息，但對業界沒有太大影響。她指，協會工作主要是為郵輪招聘船員、舉辦市集等，而聯絡訪港郵輪一直是旅遊事務署及旅發局的工作，撤出不會造成太大影響。

對於有意見指，訪港郵輪被新加坡「搶晒」、本港競爭力較新加坡弱，楊淑芬指，國際郵輪公司規劃行程需時兩年，惟兩年旅客前入境香港仍受防疫規定限制，新加坡則已解除，才會有較多郵輪以新加披作母港，認為有關講法不合理。她指，今年第4季將有數隻郵輪航經香港，包括歌詩達莎倫娜號、皇家加勒比郵輪等，相信未來到港的郵輪會逐步增加。

文化體育及旅遊局回覆查詢指，一直十分重視香港郵輪業發展，與國際郵輪公司保持直接緊密的聯繫並持續透過不同措施，推動香港郵輪業的復蘇。發言人指，2024年派船來港的郵輪公司數目有29間，較2023年增加11間，回復至疫情前的水平。

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