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澳門動向｜賀一誠再延長假期連放39日 何敬康促交代具體原因釋疑

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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賀一誠再度延長假期。（澳門新聞局圖片）

澳門行政長官賀一誠再度延長休假。澳門政府公報顯示，賀一誠於2024年7月20日至7月29日繼續休假10日。期間，由行政法務司司長張永春臨時代理行政長官的職務。

賀一誠原定於6月21日起休假13日，後再延長假期至7月19日。原本今日要返回崗位，澳門政府公報再宣布其延長假期。賀一誠的長假期一直引多方猜疑其身體健康及連任機會。

對於賀一誠一而再延長假期。澳門前特首何厚鏵侄、立法會議員何敬康回應TOPick查詢時稱，留意到澳門在行政長官休假期間社會保持穩定和暢順運作，對澳門特區政府有信心。「但畢竟賀長官已經休假一段時間，如因任何個人理由要更長時期休息，或可考慮向澳門市民交代具體原因，以釋各界及投資者疑慮。」

何續指，澳門一直保持正常運作，說明特區政府在行政長官領導下，社會穩定，個人認為，賀如果健康情況良好，再任一屆仍看高一線。

澳新聞局：賀休假期間進行例行體檢及必要診療

澳門新聞局上午10時半回覆傳媒查詢時表示：

行政長官賀一誠由7月20日至29日繼續休假。行政長官利用休假期間進行了例行體檢，並接受了必要的診療，目前身體狀況良好。

賀一誠過去一段時間，僅三次以行政長官名義發稿，其中，18日發稿祝賀中共二十屆三中全會勝利閉幕。

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