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沈震軒拍片教分享保養西裝秘訣　與女友陳欣妍愛巢意外曝光

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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沈震軒拍Vlog分享保養西裝秘訣。

沈震軒接受西裝品牌邀請，拍Vlog分享保養西裝秘訣。他首先強調了定期清潔的重要性，建議每次穿著5至6次後將西裝送乾洗，以保持其清新和整潔。沈震軒還示範了如何正確存放西裝，使用寬肩衣架來保持其形狀，並避免將西裝擠壓在狹窄的空間中，防止皺折和變形。

此外，他介紹適當熨燙西裝的技巧，建議使用蒸汽熨斗輕輕熨燙，並提醒觀眾不要直接將熨斗接觸布料，以免損壞西裝面料。沈震軒還提到防止蛀蟲的重要性，建議在西裝存放時使用防蛀蟲的產品，並避免放置在潮濕或陽光直射的地方。

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要定期檢查維修

最後，沈震軒強調避免頻繁穿著同一件西裝的重要性，讓西裝有足夠的時間恢復，並定期檢查和維修西裝，確保其始終保持最佳狀態。

另外，片中令他與陳欣妍（Shirley）的愛巢曝光，片中可見屋內其中一間房掛滿咗珍藏西裝，而房甚寬敞，佈置簡約。

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