施政報告｜自由黨促優化輸入勞工計劃　舉辦不同類型比賽帶動消費

▲ 自由黨向特首李家超提交《施政報告》建議。（自由黨fb圖片）

自由黨今日見特首李家超，就《施政報告》提出105項建議，重點建議包括優化輸入勞工計劃，包括檢討行業工資中位數規定，增加機場服務業外勞配額，並擴大配額比率，把本地勞工和外勞的比率由2:1修訂為1:1。

自由黨主席邵家輝表示，現時政府規定輸入勞工的工資不少於香港相關職位每月工資中位數，僱主亦需支付再培訓徵款及住宿，令不少僱主卻步，自由黨希望政府放寬規定，包括檢討中位數規定、取消針對低技術工種聘外勞的限制。另外，自由黨又建議，可彈性處理外勞住宿問題，若外勞在港親友可為其提供住宿，應作考慮。

振興經濟方面，自由黨建議政府研究在多區設立行人專區，設立制度有序管理街頭表演，大力發展「演唱會經濟」及持續舉辦各類盛事活動。邵家輝認為政府可舉辦更多不同類型的比賽，「例如一些紙牌比賽活動，橋牌、摜蛋、鋤大弟，現在流行的德州撲克、麻將比賽，讓多一些朋友能晚上外出、在出面玩樂，能帶動消費。」

自由黨副主席陳曉峰則建議香港應制定一部可持續及有效規管專項人工智能的法例。陳指出，國際間雖然未對人工智能的法律問題達成一致，但這並不代表香港不應該作爲代表，制定一部可持續及有效規管人工智能的法例，將之發展成為國際標杆。

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