香港小姐丨馮盈盈優異成績完成理科碩士學位　FYY：內心喜悅真是難以形容

▲ 港姐冠軍馮盈盈以優異成績碩士畢業。

馮盈盈在2016年參選港姐並奪冠，同年亦在港大食物及營養學系畢業，之後加入TVB當藝人，不過她仍繼續自我增值，在港大修讀理科碩士學位（食品工業管理及市場學），同時兼顧演藝工作。

在昨日（7月18日）馮盈盈穿上碩士畢業袍出席大學畢業禮，在個人社交平台分享喜悅，她寫道：

轉瞬間已經相隔八年，我再次穿上畢業袍，戴上四方帽，踏上母校香港大學Grand Hall禮堂。能夠以優異成績（Distinction）理科碩士畢業，我內心的喜悅真是難以形容。 非常感謝學校一眾教授和老師們的悉心教導，讓我在讀書的道路上不斷成長。也很高興能夠結識一班優秀的同學，大家一起努力、互相支持。最重要的是，感謝我的父母和家人，他們一直以來都在背後支持我，鼓勵我勤於學問、追求知識。 在港大的這些年裡，我留下了很多美好的回憶。而每個同學在領取畢業證書後，都會有自己的夢想和方向。我選擇了「學海無涯，學無止境」的心態，希望未來能夠豐富自己的人生，踏上新的學習旅程，繼續向前。 希望大家都能勇敢追夢，為著目標努力奮鬥。並且透過終身學習、持續進修，讓自己保持進步。

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與莊子璇合照

同時也上載穿畢業袍影的靚相及畢業證書，從相中所見，盈盈以優異成績畢業。



另外，其中一張照片，她還與去年港姐冠軍莊子璇合照。現年22歲莊子璇修讀香港大學食物及營養學系，當年參選港姐已被冠以「馮盈盈學妹」稱號，從與照片所見，學士畢業的莊子璇也穿住畢業袍與盈盈合照。

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