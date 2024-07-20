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天氣預報｜天文台今晚8時至11時掛一號波　熱帶低氣壓已進入本港800公里

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內。（資料圖片）

天文台今日（20日）下午4時發出特別天氣提示，指位於南海中部的熱帶低氣壓仍然較為鬆散，與其及西南季候風相關的狂風驟雨正覆蓋整個南海中至南部。按照現時預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會有所增強。受其影響，廣東沿岸未來一兩天間中會有狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在明日稍後風勢逐漸增大。天文台會在今晚8時至11時之間發出一號戒備信號。

在上午10時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約270公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域。

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天文台指，副熱帶高壓脊會在今日覆蓋中國東南部，但該區亦有幾陣驟雨。現時位於南海中部的熱帶氣旋較大機會在未來一兩日移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及發展仍存在相當變數，與其相關的狂風驟雨及雷暴會在下週初影響廣東沿岸，該區風勢頗大。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日大致移向台灣附近海域。

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