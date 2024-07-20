天氣預報｜天文台考慮黃昏至晚上發一號波　熱帶低氣壓已進入本港800公里

▲ 位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內。（資料圖片）

天文台今日（20日）上午10時30分發出特別天氣提示，指南海中部的熱帶低氣壓採取較為偏西的方向移動，組織仍然較為鬆散。預料該熱帶低氣壓會大致移向海南島一帶，在今日日間與香港保持超過600公里距離。天文台會在今日黃昏至晚上才考慮發出一號戒備信號。

在上午10時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約270公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域。

天文台指，副熱帶高壓脊會在今日覆蓋中國東南部，但該區亦有幾陣驟雨。現時位於南海中部的熱帶氣旋較大機會在未來一兩日移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及發展仍存在相當變數，與其相關的狂風驟雨及雷暴會在下週初影響廣東沿岸，該區風勢頗大。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日大致移向台灣附近海域。

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