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安祖蓮娜祖莉女兒登報　正式宣布申請棄父親畢彼特姓氏

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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安祖蓮娜祖莉與女兒舒蘆（右）。（法新社）

荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的18歲女兒舒蘆（Shiloh）早前傳她自己出錢聘律師申請「改姓」，有指她要由「舒蘆祖莉彼特」（Shiloh Jolie-Pitt）改名為「舒蘆祖莉」（Shiloh Jolie）。

近日，她於《洛杉磯時報》登分類廣告宣布已向法庭申請棄父姓。據悉，登報發聲名為當地改姓手續，在登報後若有人反對，便要在下周內出庭通知法庭，否則改姓程序將可繼續。

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由熱戀成仇人

至於畢彼特在昨日現身匈牙利布達佩斯為新片《F1》進行拍攝，他的心情似乎沒受影響，更與在場粉絲揮手。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉因為在2005年拍《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）撻著，在2012年訂婚，在2014年結婚，可是在2019年離婚，他們親生子女共有3個，另外收養了3個子女。

另外，他因賣酒莊而與安祖蓮娜祖莉而鬧官司，有傳安祖蓮有意「講和」，近日露口風表示希望對方撤銷提告結束鬥爭，還家人寧靜。

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